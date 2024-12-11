Конкурент Суецького каналу: між Європою та Західною Азією з'явиться новий шлях

Новий маршрут ймовірно, буде готовий до 2038 року

Новий мегапроєкт вартістю $17 млрд буде конкурувати з Суецьким каналом, і стане «безперебійною магістраллю» між Європою та Азією

Між Європою та Західною Азією буде новий транспортний шлях. Інфраструктурний проєкт проходитиме по всій території Іраку і протягнеться на 1200 кілометрів з півночі на південь від іраксько-турецького кордону до Перської затоки. Про це йдеться у статті The Mirror.

Мегапроєкт, спрямований на скорочення часу в дорозі між Європою та Азією, включатиме мережу автомобільних та залізниць, портів та міст. Він створить конкуренцію єгипетському Суецькому каналу, найважливішому торговому маршруту між двома континентами, зазначено у статті.

Зниження обсягу морських перевезень через Суецький канал через напади хуситів у Червоному морі збільшило попит на вантажоперевезення мультимодальними маршрутами.

Новий маршрут буде прокладено в рамках проєкту «Порт Гранд-Фау». Цей порт, що будується, на узбережжі Іраку стане одним з найбільших у Європі. У ньому будуть створені термінали з перевалки контейнерних, насипних та наливних вантажів. Він зможе приймати великі торгові судна з осадкою до 19,5 метрів.

До 2028 року порт Гранд-Фау планує обробляти 36 млн. тонн контейнерних вантажів і 22 млн. тонн насипних вантажів.

Товари з іракського порту залізницею вирушать до турецького порту Мерсін у Середземному морі, який через торговий коридор буде з'єднаний з Європою. Коридор, ймовірно, буде готовий до 2038 року.

Кінцевою метою мегапроєкту, вартість якого може перевищити заявлені $17 млрд, є створення «безперервного автомобільного та залізничного коридору між Басрою (місто на південному сході Іраку, головний порт країни, – «Главком») та Лондоном».

Цей логістичний маршрут може стати вигіднішою з фінансової точки зору альтернативою Суецькому каналу, враховуючи пропускну спроможність порту Гранд-Фау, що проєктується.

Як зазначає агентство Anadolu з посиланням на міністра транспорту Іраку, новий транспортний коридор може заощадити від 12 до 15 днів у дорозі проти Суецького каналу.



