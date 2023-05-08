НАТО раптово підвищило бойову готовність своєї авіації

Російський Су-35 небезпечно перехопив польський літак

Північноатлантичний альянс (НАТО) підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання після того, як російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем. Про це повідомив неназваний офіційний представник НАТО, передає The Jerusalem Post.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex (Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС – «Главком») над Чорним морем поблизу Румунії», – заявив чиновник Альянсу.

Зазначається, що НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 5 травня два винищувачі ВПС Румунії і два винищувачі ВПС Іспанії, що діють у складі бойової служби повітряної поліції, були підняті по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні в небо. Російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 Turbolet, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.