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НАТО раптово підвищило бойову готовність своєї авіації

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
НАТО раптово підвищило бойову готовність своєї авіації
НАТО зберігає пильність на тлі інциденту з літаком РФ
фото ілюстративне

Російський Су-35 небезпечно перехопив польський літак

Північноатлантичний альянс (НАТО) підвищив готовність підрозділів повітряного патрулювання після того, як російський винищувач перехопив польський літак над Чорним морем. Про це повідомив неназваний офіційний представник НАТО, передає The Jerusalem Post.

«Загони повітряного патрулювання НАТО були приведені у стан підвищеної готовності у відповідь на небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex (Агентство з охорони зовнішніх кордонів ЄС – «Главком») над Чорним морем поблизу Румунії», – заявив чиновник Альянсу.

Зазначається, що НАТО зберігає пильність на тлі інциденту.

Нагадаємо, 5 травня два винищувачі ВПС Румунії і два винищувачі ВПС Іспанії, що діють у складі бойової служби повітряної поліції, були підняті по тривозі Об'єднаним центром повітряних операцій НАТО в Торрехоні в небо. Російський літак Су-35 небезпечно перехопив літак L410 Turbolet, що належить польській Прикордонній службі, який виконував планову патрульну місію під егідою Frontex над Чорним морем у міжнародному повітряному просторі у співпраці з румунськими службами.

Теги: НАТО росія Польща

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