Туреччина скоротить закупівлі російського газу? Міністр енергетики зробив заяву

Алпарслан Байрактар сказав, що Анкара не збирається повністю відмовлятися від російського газу

Міністр енергетики Туреччини: Російський газ надзвичайно дорогий

Туреччина має намір скоротити закупівлі російського газу на користь дешевших поставок, якщо Москва не знизить ціни. Про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар, передає «Главком» з посиланням на turkiyetoday.

«Причина, через яку ми купуємо менше газу в Росії та більше у США, дуже проста: справа не в політиці, а в ціні. Російський газ надзвичайно дорогий», – сказав міністр.

За словами міністра, Анкара не збирається повністю відмовлятися від російського газу, але шукатиме вигідніші пропозиції.

До слова, 2 листопада «Главком» повідомляв про американську пропозицію відновити транзит російського газу через Україну. За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон розглядав повернення російського газу на європейський ринок у межах можливих домовленостей щодо енергетичного перемир'я.

Раніше США пропонували європейським партнерам повернутися до закупівлі російського газу. Серед варіантів обговорювали використання української газотранспортної системи та відновлення роботи газопроводу «Північний потік-2».