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    У світі

    На Канарських островах через лісові пожежі вже евакуювали вісім тисяч людей

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    Наразі через бурхливий вогонь перекриті близько 20 доріг - На Канарських островах через лісові пожежі вже евакуювали вісім тисяч людей
    Наразі через бурхливий вогонь перекриті близько 20 доріг

    На острові Гран-Канарія пожежа поширилася на понад 3,8 тисячі гектарів

    На одному з Канарських островів - Гран-Канарія - через лісові пожежі евакуювали вже вісім тисяч осіб.

    Про це повідомляє EFE.

    «Близько 8 тисяч людей були евакуйовані з кількох районів Іспанії на острові Гран-Канарія через велику пожежу, що поширилася на понад 3,8 тисячі гектарів», - йдеться у повідомленні.

    Близько 20 доріг перекриті через бурхливий вогонь.

    Як зазначається, у понеділок для боротьби з пожежами були задіяні 700 пожежників, 400 солдатів та 16 літаків.

    Це третя подібна лісова пожежа на острові за тиждень.

    У неділю, 18 серпня, ввечері пожежа, що спалахнула неподалік від міста Техеда, поділилася на два фронти.

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