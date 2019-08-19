На Канарських островах через лісові пожежі вже евакуювали вісім тисяч людей



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Наразі через бурхливий вогонь перекриті близько 20 доріг

На острові Гран-Канарія пожежа поширилася на понад 3,8 тисячі гектарів

На одному з Канарських островів - Гран-Канарія - через лісові пожежі евакуювали вже вісім тисяч осіб.

Про це повідомляє EFE.

«Близько 8 тисяч людей були евакуйовані з кількох районів Іспанії на острові Гран-Канарія через велику пожежу, що поширилася на понад 3,8 тисячі гектарів», - йдеться у повідомленні.

Близько 20 доріг перекриті через бурхливий вогонь.

Як зазначається, у понеділок для боротьби з пожежами були задіяні 700 пожежників, 400 солдатів та 16 літаків.

Це третя подібна лісова пожежа на острові за тиждень.

У неділю, 18 серпня, ввечері пожежа, що спалахнула неподалік від міста Техеда, поділилася на два фронти.