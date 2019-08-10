На Кіпрі затримали російського бізнесмена



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Ігор Польченко

Бізнесмена з Росії Ігоря Польченка звинувачують у махінаціях при отриманні кредитів від ряду найбільших російських банків

На Кіпрі правоохоронці затримали російського бізнесмена Ігоря Польченка, який перебував у міжнародному розшуку за звинуваченням у махінаціях при отриманні кредитів від ряду найбільших російських банків, серед яких Ощадбанк, ВТБ та інші, причому загальна сума заборгованості перед кредитними установами перевищує 7 млрд руб.

Польченко свою вину категорично заперечує, однак, коли почалося розслідування, він вважав за краще виїхати за кордон. Його дані були розміщені у пошуковій базі Інтерполу.

Як повідомляє газета «Коммерсант» з посиланням на джерела, Польченко був затриманий правоохоронними органами Кіпру 7 серпня.

За непідтвердженими даними, бізнесмен разом з дружиною Іриною Польченко поїхав на острів і придбав там нерухомість після того, як в Росії до нього з'явилися претензії у банків і держави.

Тепер за міжнародними нормами кіпрська прокуратура повинна порушити клопотання в суді про екстрадиційний арешт бізнесмена і запросити в Росії матеріали на його екстрадицію.