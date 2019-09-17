На кордоні між Таджикистаном і Киргизстаном розгорівся конфлікт, є загиблі



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Представники влади двох країн звинувачують у відкритті вогню одне одного

Щонайменше один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей поранені з обох сторін

Через перестрілку 16 вересня на спірній ділянці кордону між Киргизстаном і Таджикистаном у Ферганській долині щонайменше один киргизький прикордонник загинув, близько 19 людей поранені з обох сторін.

Про це повідомили представники влади двох країн, звинувативши у відкритті вогню одне одного.

Міністерство охорони здоров’я Киргизстану заявило, що один прикордонник був серйозно поранений, травм різного ступеня тяжкості зазнали шестеро місцевих жителів.

Представники місцевої влади Таджикистану повідомили Радіо Свобода, що 12 їхніх громадян були в результаті конфлікту госпіталізовані.

Прикордонні органи Таджикистану і Киргизстану заявили, що стрілянина сталася через «будівельні роботи» на недемаркованій ділянці кордону, які хотіли провести представники обох сторін.

Нагадаємо, у липні на кордоні між Киргизстаном та Таджикистаном внаслідок сутичок і стрілянини постраждали 27 осіб.