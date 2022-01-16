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    На курорті Туреччини виявлено тіло співробітника ООН

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    Канадського дипломата накрила лавина - На курорті Туреччини виявлено тіло співробітника ООН
    Канадського дипломата накрила лавина
    фото з відкритих джерел

    Тіло людини, яка потрапила під лавину, було виявлено під час пошуків

    Тіло канадця Майкла Кріфта виявили рятувальники гірськолижного курорту Ерджієс у Туреччині. Він обіймав посаду голови координаційної групи Управління з гуманітарних питань ООН у Газіантепі, повідомило місцеве видання Hurriyet.

    «Тіло людини, яка потрапила під лавину, було виявлено під час пошуків, проведених командами за температури –25 градусів. Загиблим був Майкл Кріфт, громадянин Канади, який працював у Газіантепі як член-координатор ООН», – уточнило видання.

    Кріфт та ще двоє людей приїхали до міста Кайсері з Газіантепу покататися на лижах. У долині Хісарджік Капі вони потрапили під лавину.

    Пошуково-рятувальні бригади вирушили на пошуки після повідомлення про лавину та трьох лижників. Вони врятували двох людей і приступили до порятунку ще одного чоловіка, що потрапив під лавину. Коли рятувальники дісталися місця, Кріфт був уже мертвий.

    До слова, в Яремчанську центральну міську лікарню, що на Івано-Франківщині, з травмами госпіталізували жінку та дитину. З їхніх слів, коли вони піднімалися на Говерлу, зійшла лавина.

    Теги: Туреччина Канада ООН рятувальники час
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    На курорті Туреччини виявлено тіло співробітника ООН