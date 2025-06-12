Водіям приготуватись до нових тарифів з 1 липня? Заява поліції

Мережею шириться інформація, про нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня

Мережею поширилась інформація про запровадження нових штрафів для водіїв з 1 липня. Патрульна поліція спростувала інформацію про запровадження нових штрафів для водіїв за порушення правил дорожнього руху, передає «Главком».

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив, що наразі таких змін не прийнято.

«Довіряйте лише офіційним джерелам та не розповсюджуйте неправдиву інформацію. Про будь-які зміни, які стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку обовʼязково повідомимо на офіційних сторінках», – йдеться у повідомленні.

До слова, у 2024 році до суду надійшла 71 справа, де фігурують електросамокати. Найбільший штраф отримав чоловік, який пʼяним кермував електросамокатом в Одесі.

Це на 42% більше, ніж у 2023 році – тоді справ було 50. А за перші пʼять місяців 2025 року порушили 17 справ, де фігурують електросамокати.

Раніше ми писали, що у Львові на вулиці Коперника водії найчастіше порушують правила паркування.

Так на вулиці Коперника було виписано понад 17 тис. штрафів за останні три роки. Загалом інспектори визначили п’ять основних локацій, де водії найчастіше порушували правила паркування.

Як вже повідомлялось, Верховна Рада може змінити систему штрафів для водіїв, зокрема, скасувати норму про дозволене перевищення швидкості менш ніж на 20 км/год. Відповідний законопроєкт № 13314 вже з’явився на сайті парламенту.

«Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає штрафні санкції за перевищення швидкості на 20 та більше км/год. Зазначений підхід фактично стимулює водіїв рухатися з перевищенням дозволеної швидкості руху на 20 км/год. Серед держав-сусідів України та держав-членів ЄС, таке «дозволене» перевищення швидкості на 20 км/год існує лише в Російській Федерації», – йдеться у тексті документу.