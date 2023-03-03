У Індонезії сталась масштабна пожежа, є загиблі (фото)

Щонайменше 17 людей загинули під час пожежі у Північній Джакарті, ще 50 людей потрапили до лікарні із сильними опіками

Пожежа на паливному складі в столиці Індонезії призвела до загибелі щонайменше 17 людей, десятки отримали поранення, а тисячі жителів прилеглих районів були змушені евакуюватись.

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Офіційні особи повідомили, що щонайменше 260 пожежників і 52 пожежні машини намагалися приборкати вогонь у п'ятницю на станції зберігання палива, якою керує державна нафтогазова компанія Pertamina, поблизу густонаселеного району в районі Танах Мера в Північній Джакарті.

Сатріаді Гунаван, що очолює пожежно-рятувальний департамент Джакарти, сказав, що людей, які живуть у житловому районі, все ще евакуюють і доставляють до сусідньої сільської ради та мечеті.

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«Пожежа викликала кілька вибухів і швидко поширилася на житлові будинки», - сказав Гунаван. За його словами, щонайменше 17 людей загинули, зокрема двоє дітей, а 50 госпіталізовано, деякі з них отримали сильні опіки.

Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок розриву трубопроводу під час сильного дощу, можливо, від удару блискавки, зазначив регіональний менеджер Pertamina Еко Крістіаван.

Міністр державних підприємств Індонезії Ерік Тохір висловив співчуття жертвам та їхнім родинам і наказав ретельно розслідувати пожежу та зосередитися на швидкій допомозі громаді.

«У майбутньому повинна бути оперативна оцінка. Я продовжуватиму стежити за цією справою», – сказав Тохір у своїй відеозаяві.

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Виконавчий директор Pertamina Ніке Відьяваті вибачився за пожежу та сказав, що це «розіб’ється внутрішньо, щоб уникнути повторення подібних інцидентів». Хоча станція забезпечує 25% потреб Індонезії в паливі, він сказав, що пожежа не порушить постачання палива в країні.