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У Індонезії сталась масштабна пожежа, є загиблі (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Індонезії сталась масштабна пожежа, є загиблі (фото)
У Індонезії сталась велика пожежа
фото:Antara Foto/Muhammad Adimadja/ Reuters

Щонайменше 17 людей загинули під час пожежі у Північній Джакарті, ще 50 людей потрапили до лікарні із сильними опіками

Пожежа на паливному складі в столиці Індонезії призвела до загибелі щонайменше 17 людей, десятки отримали поранення, а тисячі жителів прилеглих районів були змушені евакуюватись. 

Офіційні особи повідомили, що щонайменше 260 пожежників і 52 пожежні машини намагалися приборкати вогонь у п'ятницю на станції зберігання палива, якою керує державна нафтогазова компанія Pertamina, поблизу густонаселеного району в районі Танах Мера в Північній Джакарті.

Сатріаді Гунаван, що очолює пожежно-рятувальний департамент Джакарти, сказав, що людей, які живуть у житловому районі, все ще евакуюють і доставляють до сусідньої сільської ради та мечеті.

«Пожежа викликала кілька вибухів і швидко поширилася на житлові будинки», - сказав Гунаван. За його словами, щонайменше 17 людей загинули, зокрема двоє дітей, а 50 госпіталізовано, деякі з них отримали сильні опіки.

Попереднє розслідування показало, що пожежа виникла внаслідок розриву трубопроводу під час сильного дощу, можливо, від удару блискавки, зазначив регіональний менеджер Pertamina Еко Крістіаван.

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Міністр державних підприємств Індонезії Ерік Тохір висловив співчуття жертвам та їхнім родинам і наказав ретельно розслідувати пожежу та зосередитися на швидкій допомозі громаді.

«У майбутньому повинна бути оперативна оцінка. Я продовжуватиму стежити за цією справою», – сказав Тохір у своїй відеозаяві.

Виконавчий директор Pertamina Ніке Відьяваті вибачився за пожежу та сказав, що це «розіб’ється внутрішньо, щоб уникнути повторення подібних інцидентів». Хоча станція забезпечує 25% потреб Індонезії в паливі, він сказав, що пожежа не порушить постачання палива в країні. 

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Теги: машини поранення пожежа розслідування Індонезія пальне

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