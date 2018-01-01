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    На сміттєпереробному заводі у Китаї сталася пожежа: загинули дев’ятеро

    У результаті пожежі одна людина постраждала
    Дев'ять людей загинули і ще одна отримала поранення в результаті пожежі на одній із сміттєвих станцій в суботу в місті Цін'юань провінції Гуандун (Південний Китай). Як повідомила місцева поліція, пожежа спалахнула приблизно о 00:00 17 лютого на території селища Шіцзяо в місті Цін'юань. В даний час вогонь загасили, потерпілого доставили в лікарню
    • Сьогодні, 10:49
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    У результаті пожежі одна людина постраждала

    Дев'ять людей загинули і ще одна отримала поранення в результаті пожежі на одній із сміттєвих станцій в суботу в місті Цін'юань провінції Гуандун (Південний Китай).

    Як повідомила місцева поліція, пожежа спалахнула приблизно о 00:00 17 лютого на території селища Шіцзяо в місті Цін'юань. В даний час вогонь загасили, потерпілого доставили в лікарню на лікування.

    Правоохоронні органи вже приступили до розслідування причин інциденту.

    Нагадаємо, рятувальники евакуювали 300 і врятували за допомогою висувних драбин 12 людей під час гасіння пожежі в будівлі гуртожитку Ужгородського національного університету.

    Джерело: Синьхуа

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