На тлі паливної кризи в РФ, росіяни скаржаться на розбавлене пальне

Ось така суміш за словами автора плаває у його бензобаку

На кадрах видно, що рідина має неоднорідну структуру

У мережі з’явилося відео, оприлюднене одним із автовласників із Росії, на якому він демонструє, що змушений заливати в бак свого автомобіля паливо сумнівної якості на тлі загострення паливної кризи.

За словами автора ролика, так зване «пальне» являє собою суміш бензину з домішками сміття та води.

У мережі поширюється відео, на якому росіянин показує бензин із домішками сміття та води, який, за його словами, продають на АЗС. pic.twitter.com/qFEwovtMmJ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 3, 2026

Водночас незалежно перевірити достовірність і масштаб поширення подібних випадків наразі неможливо. Однак відео активно поширюється в соціальних мережах, як ілюстрація можливих наслідків перебоїв із постачанням пального та погіршення його якості в окремих регіонах РФ.

На підтвердження цьому – дописи й інших користувачів, що фікують погіршення якості пального у різних російських містах.

фото: Telegram Exilenova+

Раніше «Главком» писав про те, у мережі з'явилося відео, яке демонструє масштаби паливної кризи в Росії. Кадри, зняті з висоти пташиного польоту, зафіксували багатокілометрову чергу автомобілів, що вишикувалися до автозаправної станції.

Паливна криза у Росії спровокувала зростання тіньового ринку з великими націнками. Протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили конфлікт на паливну кризу.

У Росії різко зросла кількість пошукових запитів із питанням, коли завершиться так звана «СВО». За даними статистики пошукової системи «Яндекс», протягом тижня з 22 по 28 червня користувачі ввели понад 137 тис. таких запитів.