Німецькі слідчі визначили головного підозрюваного в атаці на Ан-124

Німеччина запідозрила Росію в атаці на український «Руслан»

Служби безпеки майже не сумніваються у причетності Росії, однак Берлін поки не висунув офіційних звинувачень

Німецькі служби безпеки вважають Росію головним підозрюваним в атаці на український Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпциг/Галле. Після аналізу обставин інциденту слідчі майже відкинули інші версії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

За даними видання, зібрані німецькими службами безпеки відомості вказують на можливу причетність Росії. Водночас абсолютної впевненості у слідства поки немає, тому влада Німеччини не поспішає офіційно звинувачувати Москву.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт раніше допустив «сценарій гібридної атаки». Фактично йдеться про можливість таємної операції, організованої іншою державою. При цьому глава МВС також утримався від прямого звинувачення Росії.

Слідство продовжує перевіряти й інші версії інциденту, однак їх вважають вкрай малоймовірними.

«Якщо підозра підтвердиться, уряду Німеччини доведеться відреагувати. Негайне розслідування цієї справи НАТО – це мінімум, що можна зробити. Цілком імовірно, після цього будуть зроблені рішучі кроки», – наголошує видання.

Нагадаємо, 5 серпня в аеропорту Лейпцига біля українського Ан-124 «Руслан» виявили підозрілий предмет. Пізніше з'ясувалося, що це був дрон. Через інцидент роботу летовища тимчасово призупинили.

Згодом стало відомо, що безпілотник атакував найбільш вразливу частину крила українського Ан-124. Німецькі медіа також повідомляли, що літак нібито перевозив боєприпаси. Авіакомпанія «Антонов» одразу спростувала цю інформацію.

Під час подальшого розслідування слідчі знайшли перші докази можливого російського сліду. Тепер, за даними Spiegel, після аналізу всіх деталей справи саме причетність Росії стала головною версією німецьких служб безпеки.