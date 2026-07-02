Масштаб російської бензинової кризи з висоти пташиного польоту (відео)

На оприлюднених кадрах видно багатокілометрову чергу автомобілів, які очікують на можливість заправитися

У мережі з'явилося відео, яке демонструє масштаби паливної кризи в Росії. Кадри, зняті з висоти пташиного польоту, зафіксували багатокілометрову чергу автомобілів, що вишикувалися до автозаправної станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали

На відео видно, що транспорт займає одну зі смуг дороги на значній ділянці. Водії годинами очікують своєї черги, аби придбати пальне.

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Останніми тижнями в різних регіонах Росії фіксують перебої з постачанням бензину та дизельного пального. Через дефіцит на багатьох АЗС запроваджують обмеження на відпуск пального або тимчасово припиняють продаж окремих його видів.

На тлі паливної кризи росіяни дедалі частіше переобладнують автомобілі на газ. Водночас через різке зростання попиту вони зіткнулися з дефіцитом газобалонного обладнання та стрімким подорожчанням його встановлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що паливна криза в Росії спричинила різке зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Через дефіцит бензину кількість звернень щодо переобладнання автомобілів на газ у червні зросла на 35% порівняно з березнем-квітнем.

Втім, спроба російських водіїв перейти на альтернативне паливо обернулася новими проблемами. Через ажіотаж запис на встановлення ГБО вже розписаний на кілька місяців уперед, а майстерні повідомляють про дефіцит необхідного обладнання. За їхніми словами, постачальники не були готові до такого різкого зростання попиту, через що складські запаси швидко вичерпалися, а вартість комплектів майже подвоїлася.