Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Масштаб російської бензинової кризи з висоти пташиного польоту (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Масштаб російської бензинової кризи з висоти пташиного польоту (відео)
Російські АЗС потонули у багатокілометрових чергах
скриншот з відео

На оприлюднених кадрах видно багатокілометрову чергу автомобілів, які очікують на можливість заправитися

У мережі з'явилося відео, яке демонструє масштаби паливної кризи в Росії. Кадри, зняті з висоти пташиного польоту, зафіксували багатокілометрову чергу автомобілів, що вишикувалися до автозаправної станції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові Telegram-канали

На відео видно, що транспорт займає одну зі смуг дороги на значній ділянці. Водії годинами очікують своєї черги, аби придбати пальне.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Останніми тижнями в різних регіонах Росії фіксують перебої з постачанням бензину та дизельного пального. Через дефіцит на багатьох АЗС запроваджують обмеження на відпуск пального або тимчасово припиняють продаж окремих його видів.

На тлі паливної кризи росіяни дедалі частіше переобладнують автомобілі на газ. Водночас через різке зростання попиту вони зіткнулися з дефіцитом газобалонного обладнання та стрімким подорожчанням його встановлення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що паливна криза в Росії спричинила різке зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Через дефіцит бензину кількість звернень щодо переобладнання автомобілів на газ у червні зросла на 35% порівняно з березнем-квітнем.

Втім, спроба російських водіїв перейти на альтернативне паливо обернулася новими проблемами. Через ажіотаж запис на встановлення ГБО вже розписаний на кілька місяців уперед, а майстерні повідомляють про дефіцит необхідного обладнання. За їхніми словами, постачальники не були готові до такого різкого зростання попиту, через що складські запаси швидко вичерпалися, а вартість комплектів майже подвоїлася.

Читайте також:

Теги: росія бензин криза пальне

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Бензин закінчився. Терпець росіян – теж?
Бензин закінчився. Терпець росіян – теж?
Вчора, 10:28
У Росії почали скасовувати концерти Ані Лорак
У Росії скасовуються концерти Ані Лорак, яку звинувачують у підтримці ЗСУ: подробиці
3 червня, 10:12
У першому кварталі 2026 року Росія підписала найменше контрактів за три роки – 71 216
Росія втрачає вбитими 300 солдатів на день – аналітики
10 червня, 04:47
Вибори в Росії
Путін підписав указ про призначення виборів до Держдуми
16 червня, 11:30
Якщо провину Картейзера буде доведено, йому загрожують жорсткі дисциплінарні санкції
Європарламент вимагає провести перевірку депутата через його зв'язки з Росією: як відреагував політик
17 червня, 08:02
Афіпський НПЗ атакували дрони
Удар по Афіпському нафтопереробному заводу: яке значення має підприємство для РФ
11 червня, 07:59
Z-блогер Єгор Гузенко перестав виходити на зв'язок після критики Кремля
Військові РФ знайшли спосіб змусити замовкнути Z-блогера
13 червня, 09:36
В’ячеслав Хостікоєв розповів про свою сестру Антоніну Паперну
Актор В’ячеслав Хостікоєв висловився про стосунки із сестрою, яка живе в РФ
19 червня, 17:12
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
Загострення між США та Іраном, удар по НПЗ у Росії, атака на Україну: головне за ніч 28 червня
28 червня, 05:55

Соціум

Ракети до Patriot закінчилися? Україна терміново звернулася до союзників
Ракети до Patriot закінчилися? Україна терміново звернулася до союзників
ЗМІ: Путін віддав Калінінграду пальне, яке обіцяв Криму
ЗМІ: Путін віддав Калінінграду пальне, яке обіцяв Криму
Франція покарала власника танкера тіньового флоту Росії
Франція покарала власника танкера тіньового флоту Росії
«Подруга Путіна» Ле Пен знову націлилася на посаду президентки Франції
«Подруга Путіна» Ле Пен знову націлилася на посаду президентки Франції
Масштаб російської бензинової кризи з висоти пташиного польоту (відео)
Масштаб російської бензинової кризи з висоти пташиного польоту (відео)
Росія скасувала головний військово-морський парад – розвідка Британії
Росія скасувала головний військово-морський парад – розвідка Британії

Новини

В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
Вчора, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35
В Україні сильна спека: погода на 29 червня 2026
29 червня, 05:59
В Україні спекотно: погода на 28 червня 2026
28 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua