Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога
Українські корпуси отримали важкі дрони middle strike
фото: Міноборони України

Кожен корпус гарантовано отримає нові засоби ураження, однак розподілятимуть їх лише між підрозділами з підготовленими екіпажами

Міністерство оборони України розпочало другий етап програми гарантованого забезпечення підрозділів, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії. Військовим почали додатково постачати важкі дрони типу middle strike та наземні роботизовані комплекси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

На другому етапі програми до щомісячного забезпечення найбільш затребуваними засобами БпЛА додали наземні роботизовані комплекси та важкі безпілотники типу middle strike.

До нової номенклатури увійшли практично всі типи НРК, а також важкі middle strike, здатні нести засоби ураження на оперативну глибину.

Підрозділи, які безпосередньо тримають смугу оборони, отримуватимуть відповідні засоби у гарантованій кількості. Водночас під час розподілу техніки враховуватимуть інтенсивність бойових дій.

Різні типи логістичних та бойових наземних роботизованих комплексів отримають підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які утримують смугу оборони.

Серед техніки, яку передаватимуть військовим, будуть і роботи-камікадзе. Окремий механізм передбачили для розподілу важких дронів middle strike. Їх передаватимуть корпусам, які надалі самостійно розподілятимуть безпілотники між своїми підрозділами.

Важкі дрони отримуватимуть ті підрозділи, які мають навчені екіпажі та вже ефективно застосовують такі безпілотники. Таким чином, кожен корпус гарантовано отримає засоби ураження на оперативну глибину.

Кількість техніки для конкретних підрозділів визначатимуть з урахуванням інтенсивності бойових дій. Це дозволить спрямовувати більше безпілотних та роботизованих систем туди, де вони найбільш затребувані.

Нова система постачання стала продовженням проєкту Міноборони із запровадження гарантованого рівня забезпечення військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Якщо раніше йшлося насамперед про найбільш затребувані засоби БпЛА, то на другому етапі перелік суттєво розширили. Тепер до нього увійшли важкі ударні безпілотники та наземні роботизовані комплекси різного призначення.

Завдяки новому підходу корпуси отримають гарантовану кількість засобів для ураження противника на оперативній глибині, а підрозділи на лінії оборони – логістичні та бойові наземні роботизовані комплекси, зокрема роботи-камікадзе.
 
 Нагадаємо, що вранці 13 серпня безпілотники атакували нафтопереробний та нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Після атаки над територією підприємства здійнявся дим.

Теги: Міноборони дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні юнаки зобов'язані стати на військовий облік у рік досягнення 17 років
31 липня – останній день: хто ще може стати на військовий облік без ТЦК
31 липня, 08:39
Кадри ворожого удару по житловому будинку в Одесі
Ворог атакував Одесу: є влучання в житловий будинок
1 серпня, 11:53
Балістика стала серйозним викликом для української ППО
Українська ППО проти російської балістики. Міноборони назвало тривожні цифри
7 серпня, 14:03
Євген Хмара та Володимир Зеленський провели зустріч
Зеленський повідомив, хто виконуватиме обов'язки міністра оборони
16 липня, 18:53
Працівникам Wildberries заборонили приносити смартфони на роботу
Wildberries заборонила працівникам приносити смартфони на склади
3 серпня, 14:55
Росія завдала ракетного удару по передмістю Одеси
Окупанти атакували ринок поблизу Одеси: є постраждалі (оновлено)
4 серпня, 12:35
Росія атакувала балкер німецької компанії за 40 км від Одеси
Росія завдала ударів по німецькому бізнесу в Україні
7 серпня, 07:25
Рятувальники ліквідовують пожежу на Дніпропетровщині
Дрони РФ вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджено АЗС і зернові склади
8 серпня, 08:12
Сили оборони знешкодили понад 260 тис. російських дронів
Україна знешкодила понад чверть мільйона російських дронів від початку року
11 серпня, 12:49

Соціум

«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
«Я вас не розумію». Міністр оборони Молдови відмовився слухати запитання російською
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових
Німецькі слідчі визначили головного підозрюваного в атаці на Ан-124
Німецькі слідчі визначили головного підозрюваного в атаці на Ан-124
Удари українських дронів спричинили нову проблему для економіки РФ
Удари українських дронів спричинили нову проблему для економіки РФ
Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України
Генштаб підтвердив ураження нафтового гіганта РФ за 1300 км від України
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога
ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 серпня 2026
97K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
71K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину

Новини

Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Сьогодні, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua