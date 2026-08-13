ЗСУ почали отримувати важкі дрони для ударів по тилах ворога

Кожен корпус гарантовано отримає нові засоби ураження, однак розподілятимуть їх лише між підрозділами з підготовленими екіпажами

Міністерство оборони України розпочало другий етап програми гарантованого забезпечення підрозділів, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії. Військовим почали додатково постачати важкі дрони типу middle strike та наземні роботизовані комплекси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

На другому етапі програми до щомісячного забезпечення найбільш затребуваними засобами БпЛА додали наземні роботизовані комплекси та важкі безпілотники типу middle strike.

До нової номенклатури увійшли практично всі типи НРК, а також важкі middle strike, здатні нести засоби ураження на оперативну глибину.

Підрозділи, які безпосередньо тримають смугу оборони, отримуватимуть відповідні засоби у гарантованій кількості. Водночас під час розподілу техніки враховуватимуть інтенсивність бойових дій.

Різні типи логістичних та бойових наземних роботизованих комплексів отримають підрозділи Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які утримують смугу оборони.

Серед техніки, яку передаватимуть військовим, будуть і роботи-камікадзе. Окремий механізм передбачили для розподілу важких дронів middle strike. Їх передаватимуть корпусам, які надалі самостійно розподілятимуть безпілотники між своїми підрозділами.

Важкі дрони отримуватимуть ті підрозділи, які мають навчені екіпажі та вже ефективно застосовують такі безпілотники. Таким чином, кожен корпус гарантовано отримає засоби ураження на оперативну глибину.

Кількість техніки для конкретних підрозділів визначатимуть з урахуванням інтенсивності бойових дій. Це дозволить спрямовувати більше безпілотних та роботизованих систем туди, де вони найбільш затребувані.

Нова система постачання стала продовженням проєкту Міноборони із запровадження гарантованого рівня забезпечення військових частин, які безпосередньо виконують бойові завдання.

Якщо раніше йшлося насамперед про найбільш затребувані засоби БпЛА, то на другому етапі перелік суттєво розширили. Тепер до нього увійшли важкі ударні безпілотники та наземні роботизовані комплекси різного призначення.

Завдяки новому підходу корпуси отримають гарантовану кількість засобів для ураження противника на оперативній глибині, а підрозділи на лінії оборони – логістичні та бойові наземні роботизовані комплекси, зокрема роботи-камікадзе.



Нагадаємо, що вранці 13 серпня безпілотники атакували нафтопереробний та нафтохімічний комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Після атаки над територією підприємства здійнявся дим.