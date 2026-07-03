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NYT: Путін ігнорує кризу в Росії та планує продовжувати війну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: Путін ігнорує кризу в Росії та планує продовжувати війну
Путін сподівається на виснаження української оборони
фото: Getty Images

Російський диктатор намагається переконати суспільство у «військовій кризі» в Україні

У російському суспільстві фіксується зростання розчарування війною через погіршення економічних перспектив, посилення податкового тиску, обмеження інтернету, вибухи та загальну втому від конфлікту, який триває вже довше за Першу світову війну. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри спроби Володимира Путіна продемонструвати готовність вирішити проблеми з паливом та ППО, наразі малоймовірно, що громадське невдоволення переросте у політичний виклик через тотальні репресії та цензуру всередині РФ. 

Директор Центру Карнегі Росія Євразія в Берліні Олександр Габуєв оцінює шанси на те, що внутрішня ситуація обернеться проти керівника Кремля, лише у кілька десятків відсотків. Хоча тиск з боку України підвищує таку вірогідність, найімовірнішим сценарієм аналітики вважають тривале затягування конфлікту з подальшими руйнуваннями.

Подальша стратегія Путіна залежатиме від масштабів повітряної кампанії України: якщо удари суттєво обмежать можливості РФ вести війну та руйнуватимуть оборонні заводи, це може змусити Кремль скоригувати свої амбіції. Наразі ж російський диктатор намагається переконати суспільство у «військовій кризі» в Україні та сподівається на виснаження української оборони, використовуючи у своїх промовах викривлені дані про успіхи на лінії фронту.

Водночас, загроза для життєдіяльності в регіонах Росії та Криму може активізувати радикальних російських прихильників війни, які вимагають жорсткіших дій, ліквідації українського керівництва або застосування ядерної зброї. Експерти наголошують, що Путін демонструє готовність зазнавати колосальних внутрішніх збитків заради воєнних цілей. РФ уже стикнулася з ізоляцією від світової економіки, кількамісячною окупацією частини Курської області, заколотом найманців та втратою від 350 тис. до 450 тис. військових, проте позиція Кремля залишається незмінною.

Аналітик Німецької ради з міжнародних відносин Штефан Майстер підкреслює, що тривалий тиск Києва на логістику Москви має значення, адже змушує Путіна реагувати та підриває віру росіян у перемогу й здатність керівництва контролювати ситуацію. Крім того, удари навантажують російську економіку в період, коли фінансові технократи Кремля намагаються покрити величезні воєнні витрати без катастрофічних наслідків для суспільства. Попри це, експерти мають сумніви, що навіть докорінна зміна балансу сил і вигод здатна змусити російського лідера зупинити агресію.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що головним завданням РФ залишається остаточне захоплення Донбасу та «Новоросії», запевняючи, нібито Росія не дасть Україні шансу зупинити просування своїх військ.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що ситуація для РФ нібито залишається «під контролем», а Захід не може перемогти Росію на полі бою. 

Путін стверджував, що Україна нібито «відступає по всій лінії фронту», а Росію, за його словами, намагаються «прибрати як світовий фактор».

Теги: путін війна росія

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