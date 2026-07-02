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Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться так звана «СВО»

Катерина Петрик
glavcom.ua
Катерина Петрик
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Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться так звана «СВО»
Динаміка запитів про закінчення війни серед росіян зросла
фото з мережі

Кількість запитів сягнула максимуму за час війни. Разом з тим, росіяни цікавляться бомбосховищами

У Росії різко зросла кількість пошукових запитів із питанням, коли завершиться так звана «СВО». За даними статистики пошукової системи «Яндекс», протягом тижня з 22 по 28 червня користувачі ввели понад 137 тис. таких запитів, пише «Главком»

Як повідомляє видання «Можем объяснить», яке проаналізувало статистику російського пошуковика, це є найвищим показником за весь період повномасштабної війни проти України.

Росіяни масово шукають в інтернеті, коли закінчиться так звана «СВО» фото 1
фото з мережі

Рекордний інтерес до завершення війни збігся в часі з погіршенням внутрішньої ситуації в Росії. Зокрема, країна зіткнулася з бензиновою кризою, а також із постійними атаками безпілотників, які дедалі частіше впливають на роботу інфраструктури та створюють додаткову напругу серед населення.

«Водночас, у Росії зростає кількість пошукових запитів щодо бомбосховищ, особливо в Москві та Підмосков'ї. За даними Yandex Wordstat, у травні 2026 року запит «бомбосховище» у столичному регіоні шукали 33,7 тис. разів. Для порівняння, у січні 2025 року таких запитів було 10,5 тис., а в лютому – 9,1 тис. Таким чином, за півтора року інтерес до цієї теми зріс більш ніж утричі», – зазначає видання.

Ще стрімкіше зріс інтерес до безпілотників.

«У травні 2026 року жителі Москви та Підмосков'я здійснили близько 785 тисяч пошукових запитів за словом «БпЛА», тоді як у січні 2025 року їх було 163 тис., а в лютому того ж року – 130 тис. За півтора року кількість таких запитів збільшилася майже вп'ятеро», – підсумовують у виданні.

Паливна криза в Росії спричинила різке зростання попиту на встановлення газобалонного обладнання (ГБО) для автомобілів. Водночас спроба водіїв перейти на газ обернулася новими проблемами: виник дефіцит обладнання, а його вартість майже подвоїлася. 

Нагадаємо, у ніч на 2 липня підрозділи Сил оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово. За даними Генерального штабу ЗСУ, зафіксовано влучання в об'єкт із подальшою пожежею. Попередньо було уражено установку первинної переробки нафти АВТ-6. Ступінь завданих збитків уточнюється.

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Теги: інтернет росіяни

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