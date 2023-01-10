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Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» проводили в «останній путь» без почестей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» проводили в «останній путь» без почестей
Місцевих  мешканців обурила відсутність почестей на похоронах окупанта
фото: OSINTGeorgia/Телеграм

Лосєв потрапив у «вагнерівці» шляхом вербування

У селі Поріччя-Рибне Ярославської області (Росія) пройшли похорони одного завербованого «вагнерівцями» зека Євгенія Лосєва. Місцевих  мешканців обурила відсутність почестей на похоронах окупанта. Про це пише місцеве видання.

Як зазначається, Лосєва поховали «без зайвого шуму» 8 січня в рідному селі, хоча ЗСУ ліквідували його ще 15 грудня.

Загарбник потрапив у «вагнерівці» шляхом вербування. Раніше росіянин відбував великий термін за підпал будинку разом з людьми.

Матері Лосєва не сподобався рівень похорону. В «останній путь» вагнерівця «проводжали без традиційних військових почестей: «Над кладовищем не прогримів триразовий залп, не було і почесної варти. Присутні на прощанні люди кажуть, що попрощатися з хлопцем не прийшли навіть співробітники військкомату».

При цьому думки односельців розділилися: «Він загинув за Батьківщину, за нас з вами. Омив своєю кров'ю гріхи», «Все це не правильно», – вважають одні. «Спалив двох мужиків за 5 тис. рублів, у колонії не сподобалося, вирішив продовжити в тому ж дусі в Україні? Що ж могло піти не так?», – обурюються місцеві мешканці.

Раніше російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості - тепер вони вийдуть на волю

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.

Теги: росія окупанти засуджені похорон ПВК Вагнера росіяни

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