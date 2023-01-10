Матері не сподобався рівень похорону: «вагнерівця» проводили в «останній путь» без почестей

Лосєв потрапив у «вагнерівці» шляхом вербування

У селі Поріччя-Рибне Ярославської області (Росія) пройшли похорони одного завербованого «вагнерівцями» зека Євгенія Лосєва. Місцевих мешканців обурила відсутність почестей на похоронах окупанта. Про це пише місцеве видання.

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Як зазначається, Лосєва поховали «без зайвого шуму» 8 січня в рідному селі, хоча ЗСУ ліквідували його ще 15 грудня.

Загарбник потрапив у «вагнерівці» шляхом вербування. Раніше росіянин відбував великий термін за підпал будинку разом з людьми.

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Матері Лосєва не сподобався рівень похорону. В «останній путь» вагнерівця «проводжали без традиційних військових почестей: «Над кладовищем не прогримів триразовий залп, не було і почесної варти. Присутні на прощанні люди кажуть, що попрощатися з хлопцем не прийшли навіть співробітники військкомату».

При цьому думки односельців розділилися: «Він загинув за Батьківщину, за нас з вами. Омив своєю кров'ю гріхи», «Все це не правильно», – вважають одні. «Спалив двох мужиків за 5 тис. рублів, у колонії не сподобалося, вирішив продовжити в тому ж дусі в Україні? Що ж могло піти не так?», – обурюються місцеві мешканці.

Раніше російський терорист, засновник та спонсор російської приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин, відомий як «кухар Путіна», заявив про повернення з України першої групи ув'язнених, завербованих його компанією. Їх нібито помилували і після закінчення піврічного контракту зняли судимості - тепер вони вийдуть на волю

За інформацією воєнної розвідки України російська ПВК «Вагнер» почала рекрутувати в’язнів із виправних закладів чеченської республіки РФ, більшість з яких були засуджені за політичну діяльність.