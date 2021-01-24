На великому заводі Airbus стався спалах коронавірусу
Наразі невідомо, чи може йти мова про мутований штам
Спалах коронавірусу стався на підприємстві європейської авіабудівної компанії Airbus в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє телеканал NTV.
Коронавірусну інфекцію в даний момент виявлено у 21 працівника підприємства. Наразі невідомо, чи може йти мова про мутований штам.
На карантин були поміщені близько 500 співробітників. Влада намагається з'ясувати, як інфекція потрапила на підприємство.
Airbus є найбільшим роботодавцем в Гамбурзі. У компанії працює понад 12 тисяч осіб.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.
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Всього1191812
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Одужали947514
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Хворіють222437
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Померли21861
Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.