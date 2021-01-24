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    У світі

    На великому заводі Airbus стався спалах коронавірусу

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    Airbus є найбільшим роботодавцем в Гамбурзі. У компанії працює понад 12 тисяч осіб - На великому заводі Airbus стався спалах коронавірусу
    Airbus є найбільшим роботодавцем в Гамбурзі. У компанії працює понад 12 тисяч осіб

    Наразі невідомо, чи може йти мова про мутований штам

    Спалах коронавірусу стався на підприємстві європейської авіабудівної компанії Airbus в німецькому Гамбурзі.

    Про це повідомляє телеканал NTV.

    Коронавірусну інфекцію в даний момент виявлено у 21 працівника підприємства. Наразі невідомо, чи може йти мова про мутований штам.

    На карантин були поміщені близько 500 співробітників. Влада намагається з'ясувати, як інфекція потрапила на підприємство.

    Airbus є найбільшим роботодавцем в Гамбурзі. У компанії працює понад 12 тисяч осіб.

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 23 січня, виявлено 3915 нових хворих на коронавірус.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      1191812
    • Одужали
      947514
    • Хворіють
      222437
    • Померли
      21861

    Це на 1013 людей менше, ніж попередньої доби (4928). Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.

    Теги: здоров'я Німеччина завод карантин коронавірус
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