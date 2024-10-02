На Венеційській бієнале прозвучить опера про підрив Каховської ГЕС

GAIA-24 буде показана у середньовічній церкві Сан-Лоренцо у Венеції

Оперу GAIA-24. Opera del mondo від Opera Aperta композиторів Романа Григоріва та Іллі Разумейка покажуть 26 жовтня на 60-й Міжнародній художній виставці Венеційській бієнале, присвяченій темі «Іноземці всюди». Про це йдеться на сторінці Opera Aperta у фейсбуці.

Вистава завершить публічну програму українського павільйону, організовану Українським інститутом.

Опера GAIA-24 розповідає про руйнівні наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня 2023 року. Творці апелюють до Гайї, давньогрецької богині Землі. А також однойменної гіпотези, запропонованої вченими в 1980-х роках, згідно із якою Земля як планета є живим саморегульованим організмом.

За словами творців, GAIA-24. Opera del Mondo поєднує ландшафт, що трансформується, людське тіло і театральну сцену у відкритий музично-театральний процес-ритуал.

«У межах публічної програми Українського павільйону на 60-й Венеційській бієнале, присвяченій темам Землі та Води, GAIA-24. Opera del mondo замкне коло теоретичних розмислів про екологічні катастрофи, забруднення води та повітря, міграцію, вимушене переміщення, нерівність у продовольчій безпеці», – йдеться в повідомленні.

Вистава містить сцени оголення, моменти гучних електронних звуків та стробоскопічне світло.

Цьогоріч Венеційська бієнале зосереджена на показі сучасних та історичних творів, які відображають тему «Іноземці скрізь». На заході серед іншого будуть представлені роботи квір-митців та митців корінних народів. Важливим аспектом є також спеціальні проєкти, зосереджені на активізмі й деколонізації, що відображають сучасні соціальні та культурні питання. Тему виставки обрали із серії робіт колективу Claire Fontaine 2004 року – неонові скульптури з написом Foreigners Everywhere різними мовами. Цей вислів відображає боротьбу проти расизму та ксенофобії в Італії на початку 2000-х років. Куратором та художнім керівником 60-ї Венеційської бієнале став Адріано Педроса.

Нагадаємо, у квітні Український інститут опублікував програму вітчизняного павільйону на 60-й міжнародній мистецькій виставці Венеційської бієнале. Зазначалося, що українські митці покажуть своє бачення, присвячене актуальним глобальним викликам – війні, екологічним катастрофам, міграції та іншим важливим темам.