На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє телеканал Kron4.

За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

Місцевий телеканалу стверджує, що співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску.

