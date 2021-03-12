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    На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

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    На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа - На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа
    На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

    Співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску

    У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

    Про це повідомляє телеканал Kron4.

    За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

    Місцевий телеканалу стверджує, що співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску.

    Це не перша пожежа на заводі у Фримонте. До цього займання сталося у серпні 2018 року.

    Тоді глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, що в одному з ангарів загорівся картон, приготований для переробки. Маск зазначав, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, пошкоджень на заводі не виявили.

    Теги: пожежа США Tesla Ілон Маск час
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