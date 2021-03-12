На заводі Tesla в Каліфорнії сталася пожежа

Співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску

У США в місті Фрімонт (штату Каліфорнія) сталася пожежа заводі з випуску автомобілів Tesla. Про постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє телеканал Kron4.

За попередніми даними, загоряння сталося у частині заводу, де йшло будівництво. В даний час на місце події викликані пожежники.

Місцевий телеканалу стверджує, що співробітники Tesla намагаються загасити вогонь за допомогою піску.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV — KTVU (@KTVU) March 12, 2021

Це не перша пожежа на заводі у Фримонте. До цього займання сталося у серпні 2018 року.

Тоді глава компанії Tesla Ілон Маск розповів, що в одному з ангарів загорівся картон, приготований для переробки. Маск зазначав, що в результаті пожежі ніхто не постраждав, пошкоджень на заводі не виявили.