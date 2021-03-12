США не забороняли виробникам експортувати вакцини
Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки у другому кварталі як мінімум наполовину менше ніж 90 млн доз
Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
За її словами, є контракти на постачання тільки для Сполучених Штатів, але компанія може працювати і з іншими країнами.
«Ніяких експортних заборон немає, всі виробники вакцини в США можуть вільно експортувати продукцію, за умови виконання контрактів з владою США», - заявила Псакі.
Компанія AstraZeneca повідомила ЄС на початку цього року, що скоротить свої поставки у другому кварталі як мінімум наполовину менше ніж 90 млн доз.
Проте пізніше вона запропонувала надати вакцини, які виготовлені за межами Європи, у тому числі в Сполучених Штатах.
Нагадаємо, Франція не планує припиняти застосування препарату AstraZeneca.
Німеччина також не буде припиняти використання в країні вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca, незважаючи на повідомлення про смерть пацієнтів, які отримали вакцину, через утворення тромбів.
Раніше три країни Європи – Італія, Норвегія і Данія – зупинили вакцинацію від коронавірусу дозами з партії ABV285 препарату фірми AstraZeneca.
Як повідомлялося, 11 березня Європейське агентство з лікарських засобів схвалило протикоронавірусну вакцину компанії Johnson&Johnson в межах ЄС.
Раніше Євросоюз схвалив застосування німецько-американської вакцини BioNTech-Pfizer, британсько-шведської AstraZeneca і американської Moderna.
В Україні з 24 лютого розпочалася вакцинація проти коронавірусу препаратом CoviShield – вакциною від Oxford/AstraZeneca, яку виробляють в Індії.
Станом на ранок 11 березня від початку кампанії з вакцинації в Україні першу з двох доз препарату отримали 29 378 людей.
Відомо, що Україна отримає вакцину AstraZeneca з Південної Кореї.
Напередодні Україна зареєструвала китайську вакцину від коронавірусу.
Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявляв, що китайські вакцини від коронавірусу компанії Sinovac повинні бути поставлені в Україну до 6 березня. Проте, перша партія вакцини CoronaVac китайської фармацевтичної компанії Sinovac Biotech очікується в Україні до 15 березня.
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