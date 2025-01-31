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На Землі стрімко піднімається один із континентів – Science Advances

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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На Землі стрімко піднімається один із континентів – Science Advances
Зміни Антарктиди непокоять науковців
фото із відкритих джерел

Антарктида стрімко піднімається з океану

Антарктида втрачає лід, що дозволяє континенту підніматися з океану, неначе стисла губка, що розправляється. Цей процес, відомий як постльодовикове підняття суші, може значно вплинути на майбутнє підвищення рівня моря на Землі. Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

Згідно з новими дослідженнями, воно може знизити внесок Антарктиди у підвищення рівня моря на 40%, проте водночас здатне посилити ситуацію залежно від того, наскільки активно людство застосовуватиме викопне паливо, яке у свою чергу утримує тепло та допомагає танення льоду.

Гляціолог із Канади Наталія Гомес зазначила, що майже 700 млн людей живуть у прибережних зонах, де збитки від підвищення рівня моря можуть досягти трильйонів доларів до кінця століття. 

Дослідження показало, що мантію Землі під льодовиками можна класифікувати як в'язку. Геолог Террі Вілсон підкреслив, що ця зміна відбувається значно швидше, ніж очікувалося.

Команда дослідників змоделювала різні сценарії зміни рівня моря, залежно від темпів глобального потепління, і виявилося, що при продовженні курсу він підніметься на 19,5 метри. Це пояснюється тим, що танення льодовиків випереджає підняття суші і призводить до більшого надходження води у океани. Зменшення темпів танення могло б пом'якшити наслідки, оскільки суша, що піднімається, відвела б лід від теплої океанської води.

Вчені попереджають про можливі неточності у своїх моделях, зокрема через брак даних із Західної Антарктиди. Проте зазначають, що рівень морського льоду вже досяг рекордно низьких показників, що посилює ситуації у вразливих областях Землі.

Скорочення викидів парникових газів може допомогти захистити антарктичні крижані щити та зменшити негативні наслідки зміни клімату.

Раніше дослідники виявили в Антарктиді геотермальні джерела, проте їх використання для виробництва електроенергії у найближчому майбутньому неможливе через логістичні обмеження

Нагадаємо, сенсаційна заява прозвучала з вуст професора Каліфорнійського університету Кена Макдональда: процес розколу Африканського континенту відбувається значно швидше, ніж передбачалося раніше.

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Теги: клімат вода Антарктида природа обмеження

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