«Працює як величезний котел»: в Антарктиді знайдено невичерпне джерело енергії

Вчені виявили, що геотермальна енергія доступна під антарктичним льодом

Дослідники виявили в Антарктиді геотермальні джерела, проте їх використання для виробництва електроенергії у найближчому майбутньому неможливе через логістичні обмеження. Про це пише портал ECONews.

Вчені нещодавно виявили, що геотермальна енергія доступна під антарктичною кригою. На відміну від викопного палива, цей вид енергії не виробляє парникових газів і є невичерпним.

Було встановлено, що тепло від геотермальних джерел викликає танення ключових льодовиків, таких як Туейтса, який має основне значення для збереження стабільності світових морів. Якщо цей льодовик розтане або відколеться від Антарктиди і впаде, рівень моря, ймовірно, підніметься, і це сильно відчують прибережні міста світу.

«Виявляється, Антарктида працює як величезний котел, пропонуючи розуміння геологічних процесів усередині Землі та нових потенційних енергетичних ресурсів», – йдеться у статті.

Ісландія вже активно використовує геотермальну енергію для живлення будинків та промислових об'єктів, проте видобувати її в Антарктиді набагато складніше. Проблеми насамперед пов'язані з тим, що цей регіон ізольований і холодний. Існуючі технології поки що не дозволяють повторити досвід Ісландії в Антарктиді.

Автори статті вважають відкриття джерел геотермальної енергії в Антарктиді важливим нагадуванням про те, що існує безліч чистих енергоресурсів, які ще належить освоїти. Вони не виключають, що в майбутньому нові технології дозволять використовувати ці джерела у боротьбі зі зміною клімату.

Раніше вчені зафіксували повторний рух найбільшого у світі айсберга. Гігантська крижана брила, що позначається на карті світу як A23a, удвічі більша за Лондон і важить майже трильйон тонн.