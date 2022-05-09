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    В основних містах Ізраїлю 9 травня не відзначатимуть публічно

    В основних містах Ізраїлю 9 травня не відзначатимуть публічно

    У цей день зберуться ветерани на горі Герцля в західній частині Єрусалиму без іноземних дипломатів

    В Ізраїлі в основних містах вирішили не відзначати публічно 9 травня День Перемоги над нацизмом. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

    У цей день зберуться ветерани на горі Герцля в західній частині Єрусалиму без іноземних дипломатів, а урочисті заходи проведуть лише 10 травня в Кнесеті, згідно із законодавством країни.

    «Мери основних міст відмовляться відзначати (9 травня) це свято публічно, державне фінансування цього року виділятися на це теж не буде», – розповів дипломат.

    За словами Корнійчука, обмежаться тільки урочистостями 10 травня в ізраїльському парламенті (Кнесет), і заходом 9 травня на національному кладовищі – горі Герцля – за участю ветеранів, але без дипломатів інших країн.

    «Дуже стримане святкування», – зазначив він.

    Посол додав, що напередодні українська делегація працювала над тим, щоб донести до ізраїльського істеблішменту, що «решта світу відзначає цей день 8 травня, а не 9 травня, і також були численні звернення ізраїльських ветеранів, і наших звернень, посольства – до нас прислухалися».

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    В основних містах Ізраїлю 9 травня не відзначатимуть публічно