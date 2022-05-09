В основних містах Ізраїлю 9 травня не відзначатимуть публічно

У цей день зберуться ветерани на горі Герцля в західній частині Єрусалиму без іноземних дипломатів

В Ізраїлі в основних містах вирішили не відзначати публічно 9 травня День Перемоги над нацизмом. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону.

У цей день зберуться ветерани на горі Герцля в західній частині Єрусалиму без іноземних дипломатів, а урочисті заходи проведуть лише 10 травня в Кнесеті, згідно із законодавством країни.

«Мери основних міст відмовляться відзначати (9 травня) це свято публічно, державне фінансування цього року виділятися на це теж не буде», – розповів дипломат.

За словами Корнійчука, обмежаться тільки урочистостями 10 травня в ізраїльському парламенті (Кнесет), і заходом 9 травня на національному кладовищі – горі Герцля – за участю ветеранів, але без дипломатів інших країн.

«Дуже стримане святкування», – зазначив він.

Посол додав, що напередодні українська делегація працювала над тим, щоб донести до ізраїльського істеблішменту, що «решта світу відзначає цей день 8 травня, а не 9 травня, і також були численні звернення ізраїльських ветеранів, і наших звернень, посольства – до нас прислухалися».