  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Окупанти влаштували в Україні ще чотири «Бучі» - Арестович

    Звірства росіян в Бучі шокували весь світ - Окупанти влаштували в Україні ще чотири «Бучі» - Арестович
    Звірства росіян в Бучі шокували весь світ

    Російська армія займається геноцидом РФ проти України

    Наразі в Україні відбуваються ще чотири «Бучі»: дві - на запорізькому напрямку, дві - на херсонському. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі ізраїльського телеканалу, пише Укрінформ.

    «Поки тема стоїть про виживання українського народу, тому що російська армія тут займається чистим геноцидом. І, між іншим, Міжнародний суд ООН розглядає цю справу саме як геноцид Росії проти України – так справа називається, а не як-небудь інакше», – зазначив радник глави Офісу президента.

    За його словами, наразі окупанти ґвалтують, вбивають дітей і розстрілюють мирних жителів у двох населених пунктах на Запоріжжі, і двох – в Херсонській області.

    «Масові зґвалтування, вбивства дітей, людей похилого віку, розстріли мирних жителів і т. д. про яке «братство» ми можемо поки говорити? Це справа... навіть якщо і буде відновлення відносин – все-таки ми є сусідами – це дуже віддалена історія. А зараз наше завдання – вижити», – підсумував Арестович.

    Відомо, що в Бучі під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та кадировці.

    Нещодавно прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти геноцид війна Буча Україна окупація Олексій Арестович #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти влаштували в Україні ще чотири «Бучі» - Арестович