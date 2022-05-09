Окупанти влаштували в Україні ще чотири «Бучі» - Арестович

Російська армія займається геноцидом РФ проти України

Наразі в Україні відбуваються ще чотири «Бучі»: дві - на запорізькому напрямку, дві - на херсонському. Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив в ефірі ізраїльського телеканалу, пише Укрінформ.

«Поки тема стоїть про виживання українського народу, тому що російська армія тут займається чистим геноцидом. І, між іншим, Міжнародний суд ООН розглядає цю справу саме як геноцид Росії проти України – так справа називається, а не як-небудь інакше», – зазначив радник глави Офісу президента.

За його словами, наразі окупанти ґвалтують, вбивають дітей і розстрілюють мирних жителів у двох населених пунктах на Запоріжжі, і двох – в Херсонській області.

«Масові зґвалтування, вбивства дітей, людей похилого віку, розстріли мирних жителів і т. д. про яке «братство» ми можемо поки говорити? Це справа... навіть якщо і буде відновлення відносин – все-таки ми є сусідами – це дуже віддалена історія. А зараз наше завдання – вижити», – підсумував Арестович.

Відомо, що в Бучі під час її окупації російськими військами діяв підрозділ Росгвардії «Витязь», 76-та гвардійська десантно-штурмова дивізія з Пскова та кадировці.

Нещодавно прокуратура встановила першого підозрюваного у вбивствах у Бучі.

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