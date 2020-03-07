Лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті. Демократична партія є однією з найбільших в Італії і нині знаходиться при владі в складі коаліції з рухом «П’ять зірок»

В Італії кількість жертв нового коронавірусу збільшилася до 197 осіб

Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті заразився коронавірусом Covid-19.

Про це повідомляє The Guardian.

«У Ніколи Дзінгаретті, лідера Демократичної партії Італії, однієї з правлячих у країні, виявився позитивним результат тесту на коронавірус», – йдеться в повідомленні.

У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook Дзінгаретті сказав, що почуває себе нормально, але згідно з протоколами перебуватиме на карантині і працюватиме вдома. Члени його сім’ї також пройдуть тестування.

Демократична партія є однією з найбільших в Італії і нині знаходиться при владі в складі коаліції з рухом «П’ять зірок».

В Італії кількість жертв нового коронавірусу збільшилася до 197 осіб, 3 916 осіб інфіковані.

Нагадаємо, в Італії зафіксовано сьому смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, Італія запроваджує надзвичайні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в зв’язку з найсерйознішим спалахом в Європі: кількість заражених в країні перевищила 150, з них 110 в Ломбардії і 21 в Венето.

Читайте також: