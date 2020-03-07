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    У світі

    Лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус

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    Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті. Демократична партія є однією з найбільших в Італії і нині знаходиться при владі в складі коаліції з рухом &laquo;П&rsquo;ять зірок&raquo; - Лідер однієї з правлячих партій Італії підхопив коронавірус
    Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті. Демократична партія є однією з найбільших в Італії і нині знаходиться при владі в складі коаліції з рухом «П’ять зірок»

    В Італії кількість жертв нового коронавірусу збільшилася до 197 осіб

    Лідер італійської Демократичної партії Нікола Дзінгаретті заразився коронавірусом Covid-19.

    Про це повідомляє The Guardian.

    «У Ніколи Дзінгаретті, лідера Демократичної партії Італії, однієї з правлячих у країні, виявився позитивним результат тесту на коронавірус», – йдеться в повідомленні.

    У відеозверненні на своїй сторінці у Facebook Дзінгаретті сказав, що почуває себе нормально, але згідно з протоколами перебуватиме на карантині і працюватиме вдома. Члени його сім’ї також пройдуть тестування.

    Демократична партія є однією з найбільших в Італії і нині знаходиться при владі в складі коаліції з рухом «П’ять зірок».

    В Італії кількість жертв нового коронавірусу збільшилася до 197 осіб, 3 916 осіб інфіковані.

    Нагадаємо, в Італії зафіксовано сьому смерть від коронавірусу.

    Як повідомлялося, Італія запроваджує надзвичайні заходи щодо запобігання поширенню коронавірусу в зв’язку з найсерйознішим спалахом в Європі: кількість заражених в країні перевищила 150, з них 110 в Ломбардії і 21 в Венето.

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