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Найдовший торт. Українці у Дубаї встановили світовий рекорд (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Найдовший торт. Українці у Дубаї встановили світовий рекорд (фото)
У ресторані тиждень працювали над адаптуванням традиційного рецепта торта «Смерекова Хата» (десерт із борошна, вершків та вишні)
фото з відкритих джерел

Десерт «Смерекова хата» вийшов довжиною у 2,5 метра

24 грудня на Святвечір перед Різдвом у ресторані української кухні YoY у Дубаї встановили рекорд – виготовили найдовший у світі торт «Смерекова хата». Про це повідомили «Емірати Сьогодні».

Над традиційним рецептом торта «Смерекова хата» (десерт із борошна, вершків та вишні) у ресторані працювали тиждень, аби зробити його якомога ніжнішим.

«Торт вийшов найдовшим не тільки в Дубаї (де полюбляють все найбільше, найвище та найкраще), а й у світі. «Смерекова хата» довжиною 2,5 метри! Для його випікання було використано 4,5 кг борошна, 17 кг сметани, 3 кг цукру та 10 кг вишні», – пише видання.

Рекорд було зафіксовано ввечері 24 грудня, після чого понад сотня гостей ресторану змогли насолодитися смаком цього десерту. 

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Крім того, там вперше лунали українські колядки у виконанні унікального українського фольк-колектива «Щука-Риба» та відвідувачів ресторану. Молодіжний гурт, який ще зовсім нещодавно виступав на центральному київському вокзалі, буде співати в YoY колядки та грати на старовинних музичних інструментах до 1 січня.

На події був присутній третій секретар посольства України в ОАЕ Віталій Федянін, який зазначив, що Різдво Христове – одне з найбільших традиційних свят в Україні, яке символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою.

«Ми не дозволимо російським окупантам забрати у нас цю віру та святковий дух Різдва, який ми особливо намагаємося передати нашим дітям. Перемога – наше головне бажання цього року», – наголосив дипломат.

Нагадаємо, ресторан української кухні YoY у Дубаї у День святого Миколая відкрив двері для дітей української громади ОАЕ – туди завітали учні українських шкіл вихідного дня «Софія» (Дубай) і «Дивосвіт» (Абу-Дабі). Крім гостин у Миколая, провели майстер-класи з виготовлення ялинкових прикрас.

До слова, на торги виставили шматок торта з весілля принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Крім того, на продаж піде частина десерту з 17-річною історією – пудинги з весілля нового монарха Чарльза III та його обраниці Камілли Паркер-Боулз. Проте смакувати цими ласощами ніхто не буде, адже це – історичні раритети.

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Теги: рекорд

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