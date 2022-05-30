  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
  4. Чоловік вимазав тортом оригінал картини Леонардо да Вінчі (відео)
рус
    У світі

    Чоловік вимазав тортом оригінал картини Леонардо да Вінчі (відео)

    Чоловік вимазав тортом оригінал картини Леонардо да Вінчі (відео)
    фото: скріншот з відео

    Спроби зіпсувати Мона Лізу робилися протягом усієї історії

    У паризькому Луврі чоловік, переодягнений у літню жінку на інвалідному візку, кинув торт у роботу Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Він також розкидав троянди.

    Картина, написана да Вінчі між 1503 і 1519 роками, не постраждала – полотно знаходиться за куленепробивним склом. До чоловіка негайно підійшли працівники служби безпеки музею. Його вивели із будівлі.

    Спроби зіпсувати, вкрасти або використати полотно розміром 77 на 53 сантиметри робилися протягом усієї історії. У 1950-х роках чоловік облив картину сірчаною кислотою. В 1956 молодий болівієць Уго Унгаза Вільєгас кинув у неї камінь і пошкодив барвистий шар біля ліктя. Цього ж року було прийнято рішення захистити картину куленепробивним склом.

    Раніше музей Лувр продав на аукціоні за €80 тисяч можливість бути присутнім на щорічному огляді Мони Лізи.

    Нагадаємо, що вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи.

    Теги: росія окупанти війна Україна чоловік окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Чоловік вимазав тортом оригінал картини Леонардо да Вінчі (відео)