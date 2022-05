Чоловік вимазав тортом оригінал картини Леонардо да Вінчі (відео)

У паризькому Луврі чоловік, переодягнений у літню жінку на інвалідному візку, кинув торт у роботу Леонардо да Вінчі «Мона Ліза». Він також розкидав троянди.

Картина, написана да Вінчі між 1503 і 1519 роками, не постраждала – полотно знаходиться за куленепробивним склом. До чоловіка негайно підійшли працівники служби безпеки музею. Його вивели із будівлі.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out? pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

Maybe this is just nuts to mebut an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM