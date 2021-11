Наїзд позашляховика на різдвяну процесію: зросла кількість жертв та постраждалих

За даними американської поліції, п'ятеро людей загинули, понад 40 постраждали під час наїзду позашляховика на різдвяний парад в американському штаті Вісконсін. Як повідомило джерело видання CBS News, знайоме з деталями слідства, можливо, водій автомобіля під час наїзду на натовп тікав з іншого місця ДТП.

До цього розслідування також підключено фахівців ФБР. Начальник поліції Ден Томпсон заявив, що під час затримання автомобіля поліцейські розпочали стрілянину, але поранених немає.

За даними Архієпископії Мілоукі, серед поранених є католицький священник, кілька парафіян церкви та учні католицької школи. CNN додає, що президент США Джо Байден вже проінформований про те, що сталося в штаті Вісконсін.

A driver plowed through the #Waukesha Christmas parade Sunday. Cellphone video from Jesus Ochoa captured a terrifying moment when the SUV just missed a little girl dancing along the route. https://t.co/sjcTvuk2Du pic.twitter.com/Aw7Xa9H4AD

Видання з посиланням на місцеву лікарню пише, що троє людей перебувають у критичному стані, четверо надійшли з тяжкими пораненнями і шестеро людей – у задовільному стані.

Graphic video shows a speeding vehicle ram through participants of the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. Few details confirmed at this point though the police said they have a person of interest they’re looking into. pic.twitter.com/zKEX1VoC2T