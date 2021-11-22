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    Наїзд позашляховика на різдвяну процесію: зросла кількість жертв та постраждалих

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    До розслідування обставин резонансної ДТП підключено фахівців ФБР - Наїзд позашляховика на різдвяну процесію: зросла кількість жертв та постраждалих
    До розслідування обставин резонансної ДТП підключено фахівців ФБР
    фото: Jim Vondruska

    Серед поранених є католицький священник, кілька парафіян церкви та учні католицької школи

    За даними американської поліції, п'ятеро людей загинули, понад 40 постраждали під час наїзду позашляховика на різдвяний парад в американському штаті Вісконсін. Як повідомило джерело видання CBS News, знайоме з деталями слідства, можливо, водій автомобіля під час наїзду на натовп тікав з іншого місця ДТП.

    До цього розслідування також підключено фахівців ФБР. Начальник поліції Ден Томпсон заявив, що під час затримання автомобіля поліцейські розпочали стрілянину, але поранених немає.

    За даними Архієпископії Мілоукі, серед поранених є католицький священник, кілька парафіян церкви та учні католицької школи. CNN додає, що президент США Джо Байден вже проінформований про те, що сталося в штаті Вісконсін.

    Видання з посиланням на місцеву лікарню пише, що троє людей перебувають у критичному стані, четверо надійшли з тяжкими пораненнями і шестеро людей – у задовільному стані.

    Як відомо, в американському штаті Вісконсин увечері в неділю, 21 листопада, автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша. Особу водія встановлено. Попередньо, він був у стані алкогольного сп'яніння.

    Теги: ДТП США ФБР смерть водій парад автомобіль розслідування Різдвяні свята
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    Наїзд позашляховика на різдвяну процесію: зросла кількість жертв та постраждалих