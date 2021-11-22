У США позашляховик протаранив різдвяну процесію (відео)

Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування

В американському штаті Вісконсин увечері в неділю, 21 листопада, автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався о 16:39 за місцевим часом, коли червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався парад.

Стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейлі Старал, яка перебувала на заході, розповіла, що бачила, як щонайменше четверо людей впали на землю.

«Думаю, що четверо людей переді мною все ще дихали, але вони не рухалися», – поділилася очевидиця.

Внаслідок аварії постраждали понад два десятки людей.

У поліції заявили, що були загиблі, але зазначили, що більше інформації не буде оприлюднено, оскільки поліція повідомить близьких загиблих.

This is a video of the aftermath on the attack on the Christmas parade in Waukesha.



Warning: Graphic Footage. pic.twitter.com/jfBCwgKGse — Ian Miles Cheong @ stillgray.substack.com (@stillgray) November 22, 2021

Влада повідомила, що 11 дорослих і 12 дітей були доставлені до районних лікарень.

Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

Департамент поліції Вокеша надіслав сповіщення на мобільні телефони в цьому районі з проханням негайно сховатися на місці.

На відео, які публікують користувачі Twitter, видно, як позашляховик на очах у сотень людей, серед яких безліч дітей, повним ходом врізається ззаду в колону музикантів, таранить людей і, не зупиняючись, продовжує шлях.

TRIGGER WARNING: DISTURBING VIDEOA viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured. Updates to come on @tmj4 pic.twitter.com/u6q10VgTJ1 — Taylor Lumpkin (@TaylorLumpkinTV) November 22, 2021

Також у соцмережі з посиланням на поліцію повідомляють, що загинула щонайменше одна людина, понад 20 - постраждали. Особу водія встановлено. Попередньо, він був у стані алкогольного сп'яніння.

Hope everyone is okay. How horrendous for them young kids to witness this at a Christmas parade in Waukesha pic.twitter.com/SOHnuVm3AY — andrea hayes (@andreahayes121) November 22, 2021

Нагадаємо, в суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль. Відповідні фото було опубліковано у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

Аварія сталася на Троєщині, на лівому березі Дніпра. Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах.

Також біля села Бишів Червоноградського району Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмувалися діти.



