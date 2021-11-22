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    У США позашляховик протаранив різдвяну процесію (відео)

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    У США автомобіль протаранив натовп учасників різдвяного параду - У США позашляховик протаранив різдвяну процесію (відео)
    У США автомобіль протаранив натовп учасників різдвяного параду
    фото: CNN

    Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування

    В американському штаті Вісконсин увечері в неділю, 21 листопада, автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша. Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що інцидент стався о 16:39 за місцевим часом, коли червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався парад.

    Стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейлі Старал, яка перебувала на заході, розповіла, що бачила, як щонайменше четверо людей впали на землю.

    «Думаю, що четверо людей переді мною все ще дихали, але вони не рухалися», – поділилася очевидиця.

    Внаслідок аварії постраждали понад два десятки людей.

    У поліції заявили, що були загиблі, але зазначили, що більше інформації не буде оприлюднено, оскільки поліція повідомить близьких загиблих.

    Влада повідомила, що 11 дорослих і 12 дітей були доставлені до районних лікарень.

    Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

    Департамент поліції Вокеша надіслав сповіщення на мобільні телефони в цьому районі з проханням негайно сховатися на місці.

    На відео, які публікують користувачі Twitter, видно, як позашляховик на очах у сотень людей, серед яких безліч дітей, повним ходом врізається ззаду в колону музикантів, таранить людей і, не зупиняючись, продовжує шлях.

    Також у соцмережі з посиланням на поліцію повідомляють, що загинула щонайменше одна людина, понад 20 - постраждали. Особу водія встановлено. Попередньо, він був у стані алкогольного сп'яніння.

    Нагадаємо, в суботу вранці, 20 листопада, у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої перекинувся легковий автомобіль. Відповідні фото було опубліковано у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

    Аварія сталася на Троєщині, на лівому березі Дніпра. Автомобіль білого кольору Hyundai Sonata перекинувся на дах.

    Також біля села Бишів Червоноградського району Львівської області внаслідок зіткнення шкільного автобуса та вантажівки травмувалися діти.


    Теги: ДТП США діти вантажівки парад автомобіль аварія поліція
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    У США позашляховик протаранив різдвяну процесію (відео)