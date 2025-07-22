Трамп оточив себе «клонами» дружини Меланії – Daily Beast

Президент США оточує себе привабливими жінками, які дивовижно нагадують його дружину Меланію Трамп

Дональд Трамп перебуває у шлюбі з Меланією вже два десятки років, але в останні роки подружжя все частіше дистанціюється одне від одного. Дружина президента США рідко супроводжує чоловіка на публічних заходах. Це породило безліч чуток про розлучення Дональда та Меланії, а зараз за чоловіком помітили дивну одержимість її двійниками. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Beast.

За відсутності 55-річної дружини Трамп оточив себе її «молодими клонами». Про це заявив у своєму подкасті Daily Beast письменник Майкл Вульфф, який для власного дослідження провів місяці у Білому домі, спостерігаючи за головою країни та його співробітниками.

Під час написання своєї книги-бестселера 2018 року «Вогонь і лють» автор Майкл Вольф провів сім місяців, спостерігаючи за подіями в Білому домі, де йому надали «карт-бланш» для доступу до президента Дональда Трампа та багатьох його ключових співробітників. Саме в цей час Вольф помітив, що багато співробітників президента були жінками, і здебільшого всі вони відповідали одному шаблону: довге розпущене волосся, спідниці вище коліна, високі чоботи. На думку Вольфа, ці працівники не завжди були кваліфіковані для посад, які вони отримали.

Вульфф зауважив, що роль жінок (і деяких чоловіків), які працюють на Трампа, полягає в тому, щоб «передбачати його потреби». Роблячи це, вони створили для президента своєрідну «систему комфортної ковдри».

«Меланії немає. Час, який вона проводить з президентом, зведений до абсолютного мінімуму, необхідного для підтримки ілюзії шлюбу. Можливо, саме тому в президента напоготові так багато двійників Меланії», – каже Вольф.

Дональд Трамп та його радниця Марго Мартін

Як пише Daily Beast, звичайно, бути оточеним привабливими жінками для Трампа – це частина його щоденної роботи. Протягом майже двох десятиліть Трамп був співвласником організації «Міс Всесвіт» і, як повідомляється, насолоджувався спілкуванням із молодими учасницями за лаштунками. Що ж до жінок, які працюють на Трампа, то вони часто опиняються у своєрідному замкненому колі, каже Вольф: «Вони ненавидять одна одну. Це змагання. Він завжди налаштовує одну проти одної, завжди обирає одну серед інших, і вам доводиться боротися за його… увагу».

Дональд Трамп та директорка з комунікацій Хоуп Хікс біля Овального кабінету у 2018 році

Аліна Хабба – радниця президента у другій адміністрації Трампа фото: foxnews

До слова, американський конгресмен-республіканець Дон Бейкон припустив, що зміні риторики президента США Дональда Трампа щодо України посприяла його дружина Меланія.

Раніше стало відомо, що Раніше британське видання The Times повідомляло, що Меланія Трамп вплинула на рішення свого чоловіка щодо відновлення постачання озброєння Україні. При цьому, відповідаючи на запитання журналістів на військовій базі Ендрюс під Вашингтоном минулого тижня, сам Трамп заявив, що його дружина нібито займає нейтральну позицію щодо війни в Україні. Глава Білого дому додав, що його позиція збігається з думкою Меланії.