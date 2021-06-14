Наступник Путіна. Глава Кремля сказав, кого готовий підтримати

За словами президента країни-агресора, на його місце «прийде колись обов'язково інша людина»

Президент Росії Володимир Путін допускає, що його наступником може стати людина, яка критично ставиться до нього. Чинний президент РФ начебто готовий підтримати того, хто відданий країні. Про це Путін заявив в інтерв'ю американському каналу NBC, текст якого опублікований на сайті Кремля.

За словами президента країни-агресора, на його місце «прийде колись обов'язково інша людина».

«...якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але я побачу, що це людина з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар вітчизни не просто роки, а все своє життя, як би вона не ставилася до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані», – зазначив Путін.

Він висловив упевненість в тому, що основи російської державності, економіки і політичної системи будуть такими, що зміна президента «не обрушить все відразу». Він також відповів на питання, чи чекає від свого наступника гарантії безпеки, які сам Путін свого часу запропонував Борису Єльцину.

«Я навіть не думаю про це, це питання взагалі третьорядного значення. Найголовніше – це доля країни та її народу», – сказав очільник Кремля.

До слова, глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що новий лідер РФ має схилити голову перед пам'ятником жертвам війни проти України.