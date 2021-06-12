МЗС: новий лідер РФ має схилити голову перед пам'ятником жертвам війни проти України

Глава МЗС України зазначив, що історія знає приклади, коли лідери ворогуючих держав схиляли голову перед пам'ятником жертвам війни

Україна готова перейти до співіснування з Росією на певних умовах

Нормалізація відносин України і Росії можлива при дотриманні двох умов. Одна з них – деокупація українських територій. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу «Україна 24».

«Я вважаю, що ми повинні бути оптимістами і вірити, що відносини між Україною і Росією нормалізуються. Я знаю навіть, коли це станеться. Це станеться, коли Росія деокупує наші території», – сказав Кулеба.

Як другу умову глава МЗС назвав візит в Україну нового лідера Росії, який «схилить голову перед пам'ятником жертвам війни Росії проти України».

Міністр зазначив, що такі приклади є в сучасній історії.

«Це був досвід Німеччини та Франції. Це були дві нації, які ненавиділи і знищували одна одну в Європі. Але вони пройшли цей шлях», – додав він.

Кулеба також сказав, що місце зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним на цей час не обговорюється. Поки йдуть переговори про теми, які планується розглянути.

Зазначимо, 9 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що йому «завжди є про що говорити» з українським президентом Володимиром Зеленським.

Путін також пояснив, чому боїться вступу України в НАТО. Ще президент РФ відреагував на нову форму збірної України.

До слова, колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю «Главкому» розповів, що Путін зустрінеться із Володимиром Зеленським лише в тому разі, якщо отримає від цього користь. Також російський президент під час зустрічі може погодитися на якісь формальні поступки щодо Донбасу.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини у будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

Зеленський вважає, що зустріч із Путіним може відбутися на нейтральній території.