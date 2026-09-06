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Дев'ять міст Німеччини отримають особливий захист від російських дронів – Bild

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Дев'ять міст Німеччини отримають особливий захист від російських дронів – Bild
Берлін – одне з дев'яти міст, де буде посилено захист від російських безпілотників
фото: Unsplash (ілюстративне)

Мобільні спецпідрозділи протидії безпілотникам буде розміщено у стратегічно важливих містах країни

Після невдалої атаки дрона з вибухівкою на аеропорт Лейпциг/Галле Німеччина посилює захист від російських гібридних загроз. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт представив комплекс заходів, який передбачає боротьбу з безпілотниками, диверсіями, шпигунством і кібератаками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bild.

За словами Добріндта, атаки із застосуванням дронів із вибухівкою, діяльність агентів у німецьких містах, кібератаки та диверсії проти критичної інфраструктури є частиною гібридної агресії Росії. Німецька влада очікує, що кількість таких атак зростатиме, тому планує суттєво розширити можливості для протидії їм.

За інформацією Bild, одним із ключових пунктів плану є розширення мобільних підрозділів Федеральної поліції для боротьби з безпілотниками. Нові мобільні групи з гелікоптерами та спеціальними автомобілями планують розмістити у дев'яти стратегічно важливих містах: Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні, Штутгарті, Дюссельдорфі, Лейпцигу, Ганновері та Кельні.

Вони мають захищати від дронів повітряний простір над критично важливими транспортними вузлами, аеропортами та вокзалами, а також урядовим кварталом Берліна. Йдеться не лише про перехоплення безпілотників, а й про знешкодження дронів із вибухівкою та вибухових пристроїв.

Окремо влада хоче розширити повноваження підприємств критичної інфраструктури. Водоканали, енергетичні та оборонні підприємства можуть отримати законні можливості не лише виявляти безпілотники, а й самостійно активно їм протидіяти.

Ще одним елементом плану стане використання штучного інтелекту для пошуку ймовірних диверсантів і шпигунів. Передбачається розширити застосування біометричного розпізнавання облич та систем відеоспостереження, зокрема на вокзалах. Штучний інтелект має автоматично виявляти зброю або підозрілу поведінку.

Крім того, Німеччина планує створити національний «кіберкупол» для захисту державних установ і компаній від сотень кібератак, які фіксуються щодня. Йдеться про мережу цифрових сенсорів, здатних виявляти та блокувати спроби хакерських атак.

Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпциг/Галле поблизу українського транспортного літака Ан-124 було виявлено дрон із вибухівкою. Згодом німецька влада заявила, що результати розслідування та розвідувальні дані вказують на причетність Росії до спроби атаки. Німеччина у відповідь оголосила низку заходів проти РФ, зокрема про закриття російського генерального консульства в Бонні.

Також у серпні над військовою базою на заході Німеччини були зафіксовані невідомі безпілотники. Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт тоді заявляв, що Німеччина щодня стає мішенню гібридної війни.

На тлі серії подібних інцидентів НАТО попередило європейські країни про можливе посилення російських гібридних атак і диверсій, зокрема проти критичної інфраструктури та транспортних об'єктів. Україна водночас запропонувала Німеччині допомогу у протидії таким загрозам.

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Теги: росія Німеччина безпілотник дрон диверсія

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