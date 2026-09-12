Головна Світ Політика
search button user button menu button

Литва відреагувала на ядерні погрози Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Литва відреагувала на ядерні погрози Росії
У Литві назвали погрози Кремля психологічним тиском
фото з відкритих джерел

У РФ заявили, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом» російської ядерної зброї

Литовські політики відреагували на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який пообіцяв взяти територію Литви під приціл російської ядерної зброї у разі розміщення там ядерного озброєння союзників. Про це пише «Главком» із посиланням на LRT.

Парламентарі назвали такі погрози черговим інструментом залякування, наголосивши, що країна стала потенційною ціллю РФ ще після вступу до НАТО. Реагуючи на заяви Москви, голова Комітету Сейму із закордонних справ Ремігіюс Мотузас, заступник голови безпекового комітету Лаурінас Кащюнас та депутат Дайнюс Гайжаускас підкреслили, що найкращою реакцією є ігнорування шантажу, а Литва має повною мірою використовувати оборонний потенціал Альянсу та його ядерну парасольку.

Наразі Сейм Литви готується під час осінньої сесії розглянути вилучення з Конституції статті 137, яка забороняє розміщення в країні зброї масового знищення та іноземних військових баз. Литовські законодавці переконують, що створення необхідної правової бази та інфраструктури є критично важливим, аби країна не перетворилася на слабку ланку НАТО і могла приймати найсучасніші союзницькі сили та озброєння.

Нагадаємо, Литва розпочала процедуру зміни Конституції, яка забороняє розміщення на її території зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Парламент уже підтримав поправку на першому етапі розгляду.

У Кремлі також відреагували на ці плани. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом» російської ядерної зброї.

Литва є членом НАТО з 2004 року. Стаття 5 передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники зобов'язуються надати допомогу державі, яка зазнала атаки. Водночас конкретна форма такої допомоги визначається союзниками.

Як відомо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Литві знищенням у разі військового конфлікту та заявив, що НАТО нібито не захистить країну. Про це він сказав під час заяви російським ЗМІ.

За словами Мєдвєдєва, знаменита стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників, нібито не буде застосована у разі нападу на Литву.

Теги: Литва росія ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єдиний доступний Путіну спосіб ескалації – це нарощувати війну проти цивільних в українському тилу
Війна повертається в Росію. Чи зламається Путін?
4 вересня, 16:06
Окупанти розуміють, що під час такого штурму вижити може лише одна машина
Росія готова втрачати 15 бронемашин заради одного прориву – ISW
3 вересня, 08:45
Один із найбільших НПЗ Росії у Ярославлі опинився під атакою дронів
Ярославський НПЗ атакували безпілотники (відео)
28 серпня, 07:47
«Вітаю!»: мер Сочі вручив батькам загиблого на війні орден
Мер Сочі «привітав» батьків із загибеллю сина на війні проти України (відео)
27 серпня, 16:00
Німецька розвідка запідозрила РФ у створенні сховку зі зброєю
Німецькі спецслужби виявили сховок зі зброєю на околицях Берліна: слід веде до Росії
21 серпня, 14:06
Литва виділила €40 млн на військовий табір біля Білорусі
Литва оголосила про будівництво військового табору біля Білорусі
20 серпня, 19:37
Зеленський розповів, як Україна обмежує воєнний потенціал Росії
Україна заблокувала російський південь і розширює операцію – Зеленський
14 серпня, 20:41
Українські воїни натякнули на подальші удари по НПЗ
ЗСУ потролили міноборони Росії після погроз «заморозити» Україну
14 серпня, 16:45
Комплекс поєднує переробку нафти та виробництво нафтохімічної продукції
У Башкортостані атаковано один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії
13 серпня, 07:50

Політика

У Німеччині близько 150 тис. людей вийшли на акції протесту проти ультраправої AfD
У Німеччині близько 150 тис. людей вийшли на акції протесту проти ультраправої AfD
Трамп заявив, що Канада мала б стати одним із штатів США
Трамп заявив, що Канада мала б стати одним із штатів США
Bild: Путін переконаний, що цієї зими змусить Україну капітулювати
Bild: Путін переконаний, що цієї зими змусить Україну капітулювати
Зеленський закликав посилити санкційний тиск на російських олігархів Усманова та Фрідмана
Зеленський закликав посилити санкційний тиск на російських олігархів Усманова та Фрідмана
Reuters: Наступ хуситів у Ємені ставить США у скрутне становище
Reuters: Наступ хуситів у Ємені ставить США у скрутне становище
Литва відреагувала на ядерні погрози Росії
Литва відреагувала на ядерні погрози Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 вересня: ситуація на фронті
151K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 вересня 2026
94K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
80K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію
51K
Чоловік Наталки Денисенко зізнався, чому є непридатним для служби в ЗСУ

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі, грози: погода на 13 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
11 вересня, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
11 вересня, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
11 вересня, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
11 вересня, 13:38

Прес-релізи

Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
Як глядач полюбив українське кіно: до 95-річчя «Жовтня» вийшла книга
12 вересня, 14:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua