Литва відреагувала на ядерні погрози Росії

У РФ заявили, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом» російської ядерної зброї

Литовські політики відреагували на заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який пообіцяв взяти територію Литви під приціл російської ядерної зброї у разі розміщення там ядерного озброєння союзників. Про це пише «Главком» із посиланням на LRT.

Парламентарі назвали такі погрози черговим інструментом залякування, наголосивши, що країна стала потенційною ціллю РФ ще після вступу до НАТО. Реагуючи на заяви Москви, голова Комітету Сейму із закордонних справ Ремігіюс Мотузас, заступник голови безпекового комітету Лаурінас Кащюнас та депутат Дайнюс Гайжаускас підкреслили, що найкращою реакцією є ігнорування шантажу, а Литва має повною мірою використовувати оборонний потенціал Альянсу та його ядерну парасольку.

Наразі Сейм Литви готується під час осінньої сесії розглянути вилучення з Конституції статті 137, яка забороняє розміщення в країні зброї масового знищення та іноземних військових баз. Литовські законодавці переконують, що створення необхідної правової бази та інфраструктури є критично важливим, аби країна не перетворилася на слабку ланку НАТО і могла приймати найсучасніші союзницькі сили та озброєння.

Нагадаємо, Литва розпочала процедуру зміни Конституції, яка забороняє розміщення на її території зброї масового знищення та військових баз іноземних держав. Парламент уже підтримав поправку на першому етапі розгляду.

У Кремлі також відреагували на ці плани. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в разі розміщення в Литві ядерної зброї її територія опиниться «під прицілом» російської ядерної зброї.

Литва є членом НАТО з 2004 року. Стаття 5 передбачає, що збройний напад на одного члена Альянсу розглядається як напад на всіх, а союзники зобов'язуються надати допомогу державі, яка зазнала атаки. Водночас конкретна форма такої допомоги визначається союзниками.

Як відомо, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Мєдвєдєв пригрозив Литві знищенням у разі військового конфлікту та заявив, що НАТО нібито не захистить країну. Про це він сказав під час заяви російським ЗМІ.

За словами Мєдвєдєва, знаменита стаття 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону союзників, нібито не буде застосована у разі нападу на Литву.