Єврокомісар зробив гостру заяву після удару Росії по будівлі СБУ

Андрюс Кубілюс вважає, що українські дрони можуть дістатися офісів російських спецслужб

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс прокоментував російський удар по будівлі Служби безпеки України в центрі Києва. Він заявив, що російський диктатор Володимир Путін сам «повернув війну до Росії», та висловив упевненість у дзеркальній відповіді України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Кубілюса у соцмережі X.

За словами єврокомісара, ескалація з боку Кремля щоразу призводить до відповідних дій України. Як приклад він навів українські удари по російських нафтопереробних заводах та проблеми з міжнародним авіасполученням у РФ.

«Путін повернув війну до Росії: він загострює ситуацію, а потім українці відповідають дзеркальними заходами. Ось так Путін знищив більшість нафтопереробних заводів у Росії, втратив міжнародні рейси, а тепер КДБ та ГРУ чекатимуть, поки український дрон залетить у їхні офіси», – написав Кубілюс.

ГРУ – це російська військова розвідка, яка офіційно має назву Головне управління генерального штабу збройних сил РФ.



КДБ – Комітет державної безпеки СРСР, який припинив існування після розпаду Радянського Союзу. У сучасній Росії його функції виконують інші спецслужби, зокрема Федеральна служба безпеки (ФСБ).

Нагадаємо, 4 вересня російські війська атакували безпілотником будівлю Центрального управління СБУ в центрі Києва. Дрон був цілеспрямовано скерований у кабінет керівника Служби безпеки України Олександра Поклада. Сам він унаслідок атаки не постраждав.

Після удару президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку активних дій у відповідь. За його словами, географію майбутньої відповіді вже визначено, однак конкретного місця та часу глава держави не назвав.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав удар по штаб-квартирі СБУ серйозною ескалацією та закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Росію.