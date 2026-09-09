Німеччина висунула претензії Україні через закупівлю зброї

Берлін залишився незадоволений кількістю українських замовлень і попросив Київ переглянути підхід до закупівель

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль закликав Україну активніше закуповувати озброєння у німецьких виробників. За його словами, оборонна промисловість ФРН має отримувати вигоду від масштабної фінансової та військової підтримки Києва. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Вадефуль наголосив, що Німеччина є найбільшим прихильником України з погляду фінансової та військової допомоги. Водночас, за його словами, Берлін має пояснювати власним платникам податків, чому витрачає значні кошти на підтримку Києва.

На цьому тлі глава німецького МЗС вважає, що Україна має активніше залучати оборонні підприємства ФРН до закупівель озброєння.

«Ми є найбільшим прихильником України в плані фінансової та військової допомоги. І, природно, німецька оборонна промисловість повинна від цього вигравати», – заявив Вадефуль.

За його словами, українські замовлення мають частіше отримувати саме німецькі виробники. Вадефуль заявив, що Київ повинен щонайменше залучати оборонні компанії ФРН до всіх відповідних закупівель.

Глава МЗС також прямо визнав, що нинішня ситуація не задовольняє німецьку сторону. «Наразі ми не зовсім задоволені кількістю замовлень, розміщених у Німеччині. Тому ми попросили уряд України переглянути це та забезпечити покращення», – сказав міністр.

Нагадаємо, Вадефуль також заявив, що українські чоловіки призовного віку, які зараз перебувають у Німеччині, мають повернутися на батьківщину.

За словами міністра, німецька влада знає, хто з українців отримує соціальну допомогу, зареєстрований у країні або має посвідку на проживання. Берлін готовий поділитися цими даними з Києвом, щоб допомогти українській владі ідентифікувати таких чоловіків.