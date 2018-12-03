НАТО збільшує присутність у Чорному морі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генсек НАТО запевнив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

«НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії», - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.

Також повідомлялося, що Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

Джерело: Європейська правда