НАТО збільшує присутність у Чорному морі
-
Розсилка
Генсек НАТО запевнив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України
НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.
«НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії», - сказав Столтенберг.
Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.
Також повідомлялося, що Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки.
Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.
Джерело: Європейська правда