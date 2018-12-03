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    У світі

    НАТО збільшує присутність у Чорному морі

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    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг - НАТО збільшує присутність у Чорному морі
    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

    Генсек НАТО запевнив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України

    НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.

    Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.

    «НАТО збільшило присутність в Чорноморському регіоні. Минулого року ми збільшили присутність кораблів НАТО у Чорному морі з 80 до 120 днів. Ми маємо місію повітряної поліції в регіоні, а також у нас є мультинаціональна бригада в Румунії», - сказав Столтенберг.

    Генсек також підкреслив, що Альянс і надалі підтримує територіальну цілісність і суверенітет України і надає політичну і практичну підтримку.

    Також повідомлялося, що Столтенберг засудив застосування Росією сили проти українських кораблів поблизу Керченської протоки. 

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко в інтерв’ю німецькому Funke Media Group заявив, що Москва намагається отримати наземний коридор з окупованого Донбасу на окупований Крим, захопивши Маріуполь та Бердянськ.

     

    Джерело: Європейська правда

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