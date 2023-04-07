Каспаров пояснив, чому Навальний пристосуванець

«Навальний – політик, він просто визнав, що життя змінилося»

Бути російською опозицією в умовах, коли майже всі перебувають в еміграції, а Олексій Навальний сидіть у в'язниці і відмовляється визнавати міжнародні реалії, серед яких і суверенітет України в межах 1991 року, дуже складно. Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров в інтерв'ю «Главкому» розповів, що саме це змусило Олексія Навального змінити свою думку.

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«Навальний написав 15 пунктів (15 принципів своєї політичної платформи, – ред.) та фактично визнав свою помилкову позицію щодо Криму, проте я сприйняв це як доволі невдалий літературний переказ нашої статті із Михайлом Ходорковським. Ми про це вже писали», – пояснив Каспаров.

За словами Каспарова, Навальний – політик, і він просто визнав, що життя змінилося.

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До того ж російський опозиціонер вважає дивним рішення організаторів «Оскара» вручити статуетку за найкращий документальний фільм саме фільму про Навального.

«Організатори «Оскара» повелися щонайменше дивно та політично неетично, відмовивши вдруге президенту Зеленському виступити на церемонії. Мені здалося дивним, що Юлія Навальна нічого не сказала навіть не про війну, не про Україну, а про інших політичних ув'язнених у Росії», – додав Каспаров.

Насправді, сьогодні сотні, а, може, й тисячі російських політичних в'язнів перебувають у більш жахливому стані, ніж Олексій Навальний. Гаррі Каспаров додав, що є серйозні побоювання щодо здоров'я Сергія Кара-Мурзи (стан здоров'я опозиційного політика та публіциста Володимира Кара-Мурзи, який перебуває в московському СІЗО, суттєво погіршився – «Главком»).

«Неможливо критикувати голлівудських організаторів за видачу премій фільму людині, яка перебуває у в'язниці, будучи одним із найвідоміших політв'язнів у світі. Але можна і треба вказати на те, що вони своєю позицією щодо України, по суті, зробили також політичну заяву. І, на мій погляд, це вказує на певні розбрід та хитання, які існують сьогодні у західному світі», – наголосив російський опозиціонер.

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Рішення «Оскара» не означає, що колективний Захід робить ставку на групу Навального. Саме тому, що сьогодні багато хто в Європі розуміє, що майбутнє Росії все-таки не пов'язане зі спробами трансформації нашої країни в національну державу. Має відмовитися від імперської традиції.

«Навальний тільки зараз почав говорити про те (якщо дивитись на його еволюцію поглядів за тими листами, які ми отримуємо з в'язниці), що готовий розглядати питання відмови від імперської традиції», – розповів Каспаров.

Поки інші російські опозиціонери, за словами Каспарова, вказували, що перехід від імперії до національної держави – це єдиний шанс зберегти Росію хоча б у якомусь вигляді. Навальний поки що досить рухливий у своїх поглядах.

Гаррі Каспаров заявив, що попри спільні моменти, думки російських опозиціонерів щодо майбутнього Росії різниться. Так опозиціонер Михайло Ходорковський вважає, що розпад Росії може призвести до появи величезної кількості недемократичних держав і в якихось з них буде ядерна зброя.

Нагадаємо, що нещодавно Олексій Навальний змінив свою позицію щодо окупованого півострова. Російський опозиціонер закликав «припинити агресію, завершити війну й вивести всі російські війська з території України».

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До слова, цьогоріч фільм «Навальний» отримав «Оскар»: у соцмережах здійнялася хвиля обурення.