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Каспаров пояснив, чому Кремль убив Нємцова, а Навальний залишився живим

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Каспаров пояснив, чому Кремль убив Нємцова, а Навальний залишився живим
Російські опозиційні політики Борис Нємцов та Олексій Навальний
фото з відкритих джерел

«Розумні голосування Навального», на мою думку, просто допомагали легітимізувати режим, який чинив злочини на міжнародних майданчиках – у Криму, у Сирії»

Диктаторський режим у Росії завжди чітко розуміє, від кого насправді віє небезпекою. Саме тому Путін вбив опозиціонера Бориса Нємцова, а Олексій Навальний залишився живим, бо протягом 15 років допомагав владі легітимізувати режим. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

Усі спроби створення опозиційної коаліції жорстко припинялися, бо загроза об'єднання різних політичних сил під простою ідеєю вільних виборів, передачі влади мирним шляхом – це сприймалася як загроза в Росії.

«А все інше – будь ласка. «Розумні голосування Навального», на мою думку, просто допомагали легітимізувати режим, який чинив злочини вже на міжнародних майданчиках – у Криму, Сирії», – додав Каспаров.

Суперечка про те, чи справді Олексій Навальний допомагав легітимізувати режим Путіна, триває вже 15 років.

«Це наша нескінченна суперечка з російською ліберальною громадськістю упродовж 15 років. Що будь-яка участь у таких процедурах просто допомагає легітимізації режиму. Зараз можна тикати їх мордою в цей бруд, говорячи, що вони були неправі, але я розумію чудово, що ми цей момент уже перейшли», – пояснює опозиціонер.

Російським ліберальним елітам довелося змиритися з тим, що все мрії про російське імперство залишилося в минулому, адже зараз Україна є лідером вільного світу, а Зеленський став кумиром усіх розсудливих людей на планеті.

Нагадаємо, що Гаррі Каспаров також розповів, хто насправді Олексій Навальний та чому він змінив свою риторику, визнавши Крим окупованою територією України.

До слова, Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута. У нібито методичці не рекомендується згадувати втрати ЗСУ, посилатися на застаріле озброєння, а також позитивно висловлюватись про противника.

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Теги: росія Гаррі Каспаров опозиція Олексій Навальний

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