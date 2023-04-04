Каспаров пояснив, чому Кремль убив Нємцова, а Навальний залишився живим

«Розумні голосування Навального», на мою думку, просто допомагали легітимізувати режим, який чинив злочини на міжнародних майданчиках – у Криму, у Сирії»

Диктаторський режим у Росії завжди чітко розуміє, від кого насправді віє небезпекою. Саме тому Путін вбив опозиціонера Бориса Нємцова, а Олексій Навальний залишився живим, бо протягом 15 років допомагав владі легітимізувати режим. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Усі спроби створення опозиційної коаліції жорстко припинялися, бо загроза об'єднання різних політичних сил під простою ідеєю вільних виборів, передачі влади мирним шляхом – це сприймалася як загроза в Росії.

«А все інше – будь ласка. «Розумні голосування Навального», на мою думку, просто допомагали легітимізувати режим, який чинив злочини вже на міжнародних майданчиках – у Криму, Сирії», – додав Каспаров.

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Суперечка про те, чи справді Олексій Навальний допомагав легітимізувати режим Путіна, триває вже 15 років.

«Це наша нескінченна суперечка з російською ліберальною громадськістю упродовж 15 років. Що будь-яка участь у таких процедурах просто допомагає легітимізації режиму. Зараз можна тикати їх мордою в цей бруд, говорячи, що вони були неправі, але я розумію чудово, що ми цей момент уже перейшли», – пояснює опозиціонер.

Російським ліберальним елітам довелося змиритися з тим, що все мрії про російське імперство залишилося в минулому, адже зараз Україна є лідером вільного світу, а Зеленський став кумиром усіх розсудливих людей на планеті.

Нагадаємо, що Гаррі Каспаров також розповів, хто насправді Олексій Навальний та чому він змінив свою риторику, визнавши Крим окупованою територією України.

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До слова, Міноборони показало вигадану росіянами методичку України щодо Бахмута. У нібито методичці не рекомендується згадувати втрати ЗСУ, посилатися на застаріле озброєння, а також позитивно висловлюватись про противника.