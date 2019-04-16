  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Найбільше депутатів у парламент Фінляндії привели соціал-демократи та права партія

    • Розсилка
    <p>Остаточні результати парламентських виборів будуть оголошені 17 квітня</p> - Найбільше депутатів у парламент Фінляндії привели соціал-демократи та права партія

    Остаточні результати парламентських виборів будуть оголошені 17 квітня

    Вперше в історії Фінляндії на виборах до парламенту жодна з партій не набрала 20% голосів виборців

    На парламентських виборах у Фінляндії з мінімальною перевагою перемагає Соціал-демократична партія.

    Про це повідомляє Err.ee.

    «Після підрахунку 100% голосів соціал-демократи набрали 17,7%, отримавши 40 місць в парламенті. Права партія «Справжні фіни», яку підтримали 17,5% виборців, матиме 39 місць. Коаліційна партія набрала 17% і отримає 38 місць, урядова партія «Фінляндський центр» (13,8%) - 31 місце, «Зелений союз» (11,5%) - 20 місць», - йдеться в повідомленні.

    Як зазначається, вперше в історії країни на виборах до парламенту жодна з партій не набрала 20% голосів виборців.

    Остаточні результати парламентських виборів будуть оголошені 17 квітня.

    Як відомо, соціал-демократи у своїй кампанії обіцяли дати відповідь на занепокоєння, що останніми роками, в часи виходу економіки країни з рецесії, яку спричинила фінансова криза 2008 року, бюджетні витрати скоротили надто глибоко. Особливу критику з усіх боків політичного спектру викликали такі скорочення у високо цінованій системі освіти.

    Керівництво Фінляндії, яка є членом Європейського союзу, перебуває в постійному діалозі з сусідньою Росією, хоча водночас підтримує санкції ЄС проти Москви. Саме сусідство з Росією, незалежність від якої Фінляндія здобула 101 рік тому, є головною причиною того, що Хельсінкі досі утримується від вступу до НАТО.

    Читайте також
    вибори депутати Фінляндія політика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ