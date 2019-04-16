Найбільше депутатів у парламент Фінляндії привели соціал-демократи та права партія



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Остаточні результати парламентських виборів будуть оголошені 17 квітня

Вперше в історії Фінляндії на виборах до парламенту жодна з партій не набрала 20% голосів виборців

На парламентських виборах у Фінляндії з мінімальною перевагою перемагає Соціал-демократична партія.

Про це повідомляє Err.ee.

«Після підрахунку 100% голосів соціал-демократи набрали 17,7%, отримавши 40 місць в парламенті. Права партія «Справжні фіни», яку підтримали 17,5% виборців, матиме 39 місць. Коаліційна партія набрала 17% і отримає 38 місць, урядова партія «Фінляндський центр» (13,8%) - 31 місце, «Зелений союз» (11,5%) - 20 місць», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, вперше в історії країни на виборах до парламенту жодна з партій не набрала 20% голосів виборців.

Остаточні результати парламентських виборів будуть оголошені 17 квітня.

Як відомо, соціал-демократи у своїй кампанії обіцяли дати відповідь на занепокоєння, що останніми роками, в часи виходу економіки країни з рецесії, яку спричинила фінансова криза 2008 року, бюджетні витрати скоротили надто глибоко. Особливу критику з усіх боків політичного спектру викликали такі скорочення у високо цінованій системі освіти.

Керівництво Фінляндії, яка є членом Європейського союзу, перебуває в постійному діалозі з сусідньою Росією, хоча водночас підтримує санкції ЄС проти Москви. Саме сусідство з Росією, незалежність від якої Фінляндія здобула 101 рік тому, є головною причиною того, що Хельсінкі досі утримується від вступу до НАТО.