Найбільший аеропорт Канади закривали через підозрілий пакунок



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Вибухотехніки провели повний огляд терміналу а еропорту імені Лестера Пірсона у Торонто

Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США

У одному із терміналів аеропорту Торонто було проведено повну евакуацію через підозрілий пакунок.

Як повідомляє «Укрінформ», наразі летовище відновило роботу, однак досі не надолужило затримки.

Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США. До нього прибули вибухотехніки, які провели повний огляд приміщення, і згодом заявили, що проблему вирішено й жодного ризику для громадськості немає.

Зазначимо, що аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - найбільше летовище Канади. У 2018 році він обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі.

Це також єдиний канадський аеропорт, до якого виконується прямий переліт з України.

Нагадаємо, 18 квітня в Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал.