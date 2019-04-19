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    У світі

    Найбільший аеропорт Канади закривали через підозрілий пакунок

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    Вибухотехніки провели <span>повний огляд терміналу а</span>еропорту імені Лестера Пірсона у Торонто - Найбільший аеропорт Канади закривали через підозрілий пакунок
    Вибухотехніки провели повний огляд терміналу аеропорту імені Лестера Пірсона у Торонто

    Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США

    У одному із терміналів аеропорту Торонто було проведено повну евакуацію через підозрілий пакунок.

    Як повідомляє «Укрінформ», наразі летовище відновило роботу, однак досі не надолужило затримки.

    Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США. До нього прибули вибухотехніки, які провели повний огляд приміщення, і згодом заявили, що проблему вирішено й жодного ризику для громадськості немає.

    Зазначимо, що аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - найбільше летовище Канади. У 2018 році він обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі.

    Це також єдиний канадський аеропорт, до якого виконується прямий переліт з України.

    Нагадаємо, 18 квітня в Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал.

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