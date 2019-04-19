Найбільший аеропорт Канади закривали через підозрілий пакунок
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Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США
У одному із терміналів аеропорту Торонто було проведено повну евакуацію через підозрілий пакунок.
Як повідомляє «Укрінформ», наразі летовище відновило роботу, однак досі не надолужило затримки.
Пакунок було виявлено у найменшому третьому терміналі, з якого виконуються рейси до США. До нього прибули вибухотехніки, які провели повний огляд приміщення, і згодом заявили, що проблему вирішено й жодного ризику для громадськості немає.
Зазначимо, що аеропорт імені Лестера Пірсона у Торонто - найбільше летовище Канади. У 2018 році він обслужив майже 50 млн пасажирів та став 30-им по завантаженості у світі.
Це також єдиний канадський аеропорт, до якого виконується прямий переліт з України.
Нагадаємо, 18 квітня в Одесі «замінували» міжнародний аеропорт та центральний вокзал.