Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів
Платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі
За словами заступника міського голови з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні, місто «стомлюється», коли туристи прибувають у Венецію та їдуть звідти в один і той же день. Так роблять близько 100 тисяч мандрівників щоденно. Натомість італійці планують заохочувати «повільний туризм».
Отже, відвідати місто на один день туристи зможуть після придбання онлайн-квитка. Він діятиме 24 години та коштуватиме 5 євро.
За потоком відвідувачів стежитимуть 500 камер спостереження. Також дані туристів зможе встановити поліція, користуючись даними із їхніх мобільних телефонів.
Якщо ці дані ввести у спеціальну анонімну форму, можна побачити, скільки на вулицях іноземних туристів, а скільки – італійців, каже заступниця начальника поліції Венеції Марія Тереза Маньєро. Система налаштована так, що місцеві жителі зможуть пересуватися вільно.
Наразі у Венецію уже прибули ворота, які закриватимуть під’їзди до основних історичних локацій міста.
Планується, що платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі.
Раніше повідомлялося, що жителям Венеції стає все нестерпніше жити в рідному місті. Ще 5 років тому у Венеції було близько 67 тисяч постійних жителів, тепер їх стало всього 50 тисяч. Через наплив туристів все тут сильно дорожчає. Тож коли в знамените туристичне місто з'їжджаються любителі мистецтва та карнавалу, корінні жителі їдуть. Їм вигідніше здавати житло у Венеції подобово.