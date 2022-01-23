Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів

Платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі

Euronews.

Італійська влада впроваджує обмеження на кількість туристів та плату за відвідування Венеції. Метою таких нововведень є скорочення кількості «одноденних» туристів у місті. Про це

За словами заступника міського голови з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні, місто «стомлюється», коли туристи прибувають у Венецію та їдуть звідти в один і той же день. Так роблять близько 100 тисяч мандрівників щоденно. Натомість італійці планують заохочувати «повільний туризм».

Отже, відвідати місто на один день туристи зможуть після придбання онлайн-квитка. Він діятиме 24 години та коштуватиме 5 євро.

За потоком відвідувачів стежитимуть 500 камер спостереження. Також дані туристів зможе встановити поліція, користуючись даними із їхніх мобільних телефонів.

Якщо ці дані ввести у спеціальну анонімну форму, можна побачити, скільки на вулицях іноземних туристів, а скільки – італійців, каже заступниця начальника поліції Венеції Марія Тереза Маньєро. Система налаштована так, що місцеві жителі зможуть пересуватися вільно.

Наразі у Венецію уже прибули ворота, які закриватимуть під’їзди до основних історичних локацій міста.

Планується, що платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі.

Раніше повідомлялося, що жителям Венеції стає все нестерпніше жити в рідному місті. Ще 5 років тому у Венеції було близько 67 тисяч постійних жителів, тепер їх стало всього 50 тисяч. Через наплив туристів все тут сильно дорожчає. Тож коли в знамените туристичне місто з'їжджаються любителі мистецтва та карнавалу, корінні жителі їдуть. Їм вигідніше здавати житло у Венеції подобово.