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    Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів

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    В&rsquo;їзд до Венеції стане платним - Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів
    В’їзд до Венеції стане платним
    фото: unsplash.com

    Платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі

    Італійська влада впроваджує обмеження на кількість туристів та плату за відвідування Венеції. Метою таких нововведень є скорочення кількості «одноденних» туристів у місті. Про це повідомляє Euronews.

    За словами заступника міського голови з питань туризму Венеції Сімоне Вентуріні, місто «стомлюється», коли туристи прибувають у Венецію та їдуть звідти в один і той же день. Так роблять близько 100 тисяч мандрівників щоденно. Натомість італійці планують заохочувати «повільний туризм».

    Отже, відвідати місто на один день туристи зможуть після придбання онлайн-квитка. Він діятиме 24 години та коштуватиме 5 євро.

    За потоком відвідувачів стежитимуть 500 камер спостереження. Також дані туристів зможе встановити поліція, користуючись даними із їхніх мобільних телефонів.

    Якщо ці дані ввести у спеціальну анонімну форму, можна побачити, скільки на вулицях іноземних туристів, а скільки італійців, каже заступниця начальника поліції Венеції Марія Тереза Маньєро. Система налаштована так, що місцеві жителі зможуть пересуватися вільно.

    Наразі у Венецію уже прибули ворота, які закриватимуть підїзди до основних історичних локацій міста.

    Планується, що платне відвідування Венеції розпочнеться з лютого у пілотному режимі.

    Раніше повідомлялося, що жителям Венеції стає все нестерпніше жити в рідному місті. Ще 5 років тому у Венеції було близько 67 тисяч постійних жителів, тепер їх стало всього 50 тисяч. Через наплив туристів все тут сильно дорожчає. Тож коли в знамените туристичне місто з'їжджаються любителі мистецтва та карнавалу, корінні жителі їдуть. Їм вигідніше здавати житло у Венеції подобово.

    Теги: житло поліція місто
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    Найромантичніший курорт Італії стане платним для туристів