Найстаріший британець поділився секретом довголіття
Довгожитель назвав причиною свого довголіття любов до фіш-енд-чипс
Найстаріший житель Великобританії поділився секретом свого довголіття. Про це повідомляє The Independent.
109-річний Джон Тіннісвуд стверджує, що прожив так довго, тому що кожну п'ятницю їв фіш-енд-чипс – англійську страву, що складається зі смаженої риби і картоплі фрі.
Також британець порадив не намагатися перевершити свої можливості.
«В іншому випадку ви пошкодите собі або фізично, або розумово, – пояснює він. – Так що тримайтеся в рамках того, на що здатні».
Джон Тіннісвуд народився в 1912 році. З 2012 року, коли він відзначив столітній ювілей, британська королева щорічно надсилає йому телеграму і вітає з днем народження.