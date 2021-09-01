Найстаріший британець поділився секретом довголіття

Довгожитель назвав причиною свого довголіття любов до фіш-енд-чипс

Найстаріший житель Великобританії поділився секретом свого довголіття. Про це повідомляє The Independent.

109-річний Джон Тіннісвуд стверджує, що прожив так довго, тому що кожну п'ятницю їв фіш-енд-чипс – англійську страву, що складається зі смаженої риби і картоплі фрі.

Також британець порадив не намагатися перевершити свої можливості.

«В іншому випадку ви пошкодите собі або фізично, або розумово, – пояснює він. – Так що тримайтеся в рамках того, на що здатні».

Джон Тіннісвуд народився в 1912 році. З 2012 року, коли він відзначив столітній ювілей, британська королева щорічно надсилає йому телеграму і вітає з днем народження.

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