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    У світі

    Біля берегів Фінляндії пасажирський корабель сів на мілину

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    На борту&nbsp;Viking Amorella перебували 207 пасажирів і 74 члени екіпажу - Біля берегів Фінляндії пасажирський корабель сів на мілину
    На борту Viking Amorella перебували 207 пасажирів і 74 члени екіпажу

    Раніше судно вже сідало на мілину в грудні 2013 року біля Аландських островів

    Пасажирський пором Viking Amorella сів на мілину біля фінського острова Ярсо. На борту судна перебували 207 пасажирів і 74 члени екіпажу.

    Про це повідомляють фінські ЗМІ.

    За словами рятувальників, ніхто не постраждав. Люди евакуйовані.

    Зазначається, що раніше це судно вже сідало на мілину в грудні 2013 року біля Аландських островів.

    Пором належить фінській компанії Viking Line. Він побудований в 1988 році, вміщує 2420 пасажирів і 450 автомобілів. Судно курсує за маршрутом Турку – Аландські острови – Стокгольм.

    До слова, у Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель.

    Фінляндія корабель пором
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