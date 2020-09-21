Біля берегів Фінляндії пасажирський корабель сів на мілину



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На борту Viking Amorella перебували 207 пасажирів і 74 члени екіпажу

Раніше судно вже сідало на мілину в грудні 2013 року біля Аландських островів

Пасажирський пором Viking Amorella сів на мілину біля фінського острова Ярсо. На борту судна перебували 207 пасажирів і 74 члени екіпажу.

Про це повідомляють фінські ЗМІ.

За словами рятувальників, ніхто не постраждав. Люди евакуйовані.

Зазначається, що раніше це судно вже сідало на мілину в грудні 2013 року біля Аландських островів.

Пором належить фінській компанії Viking Line. Він побудований в 1988 році, вміщує 2420 пасажирів і 450 автомобілів. Судно курсує за маршрутом Турку – Аландські острови – Стокгольм.

До слова, у Маріуполі силовики зупинили «диверсантів», які намагались «захопити» корабель.