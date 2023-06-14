У російському місті Сочі стався масштабний потоп (відео)

Через нічні зливи у Сочі сильно затопило Хостинський район

У російському місті Сочі стався потоп. Цієї ночі сильно затопило Хостинський район через зливи. Про це повідомляють пропагандистські Telegram-канали.

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З берегів вийшла річка Мацеста. Підтоплено спальні райони, на вулицях стоять автомобілі – вода сягає практично дахів.

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Міст на Мацесті перекрито співробітниками правоохоронних органів. Наразі інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року.

На початку 2022 року у лютому-квітні на один магазин припадало 130 крадіжок, що на 18% вище за показник аналогічного періоду роком раніше.

Експерти розповіли, що в продовольчому роздробі допустимими вважаються втрати через крадіжку у розмірі 1,5-2% від виручки, у непродовольчій – 1%, але у 2023 році в деяких продуктових магазинах Росії вона сягає 3-5%.

Середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.

До слова, компанія Revolut, що надає банківські послуги онлайн, запровадить обмеження рахунків для низки клієнтів з Росії та Білорусії, дотримуючись вимог фінансових регуляторів Євросоюзу.

Тепер громадяни з Росії та Білорусії, які хочуть використовувати послуги Revolut в Євросоюзі, мають надати візові документи, які дозволяють їм перебувати в країнах ЄС понад 180 днів і діють протягом більш ніж трьох тижнів на час перевірки.