Серед тих, хто вчинив злочини проти життя та здоров'я, судимість має кожен шостий військовий

Щонайменше 192 учасників війни проти України було засуджено в Росії за насильницькі злочини з початку вторгнення, підрахувала «Нова газета Європа», вивчивши відкриті дані з сайтів російських судів.

49 справ було порушено за статтею «Вбивство». 143 особи звинувачувалися у заподіянні шкоди здоров'ю різного ступеня важкості. Дії 26 із них закінчилися загибеллю потерпілого.

Серед тих, хто вчинив злочини проти життя та здоров'я, судимість має кожен шостий військовий.

Видання зазначає, що з кожним місяцем бойових дій таких злочинів стає дедалі більше. За 2023 рік їхня кількість збільшилась у 13 разів. А в перші шість місяців учасники війни поставили рекорд із насильницьких злочинів сексуального характеру.

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Раніше повідомлялося, щоу Москві жінка подала на власного сина донос у поліцію, через те, що він почав вивчати українську мову. Поміж інших захоплень сина, що викликали занепокоєння у матері, були заняття у тренажерному залі, читання Корану, вивчення будови дронів, снарядів та мін. Про це повідомляє прокремлівський канал Mash.

Раніше 24-річний хлопець нічим подібним не цікавився. Але після того, як він поїхав на заробітки на Далекий Схід, через дев'ять місяців молодий чоловік повернувся з новими інтересами, які не сподобалися його матері.

«Раптом захопився пробіжками, залізом, а також літературою про озброєння — виключно українською мовою. Зубрить мову, на дозвіллі почитує Коран», – пишуть прокремлівські ЗМІ.