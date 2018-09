Нестача питної води в Іраку викликала заворушення, є загиблі



Співробітникам дипломатичної місії вдалося вчасно вийти з будівлі консульства

Учасники акції протесту спалили консульство Ірану

У розташованому на півдні Іраку місті Басра сталися сутички між учасниками акції протесту та силами правопорядку. Під час заворушень у ніч на суботу, 8 вересня, загинуло не менше трьох осіб, повідомляє агенція новин AFP з посиланням на дані місцевої влади. Поки що немає жодних даних про обставини загибелі цих людей.

Учасники акції протесту захопили увечері консульство Ірану та підпалили його. Співробітникам дипломатичної місії вдалося вчасно вийти з будівлі. Як зазначає агенція новин dpa, поліція стріляла з метою розігнати багатотисячний натовп протестувальників, котрі зібралися перед будівлею іранського дипломатичного представництва.

Ще 50 осіб отримали поранення. Серед потерпілих також двоє співробітників сил безпеки, зазначається в повідомленні. Тегеран засудив напад на своє консульство. В МЗС Ірану вимагають негайного покарання для всіх, причетних до протиправних дій.

На півдні Іраку з липня тривають масштабні акції протесту проти корупції, неефективної економічної політики, безробіття, перебоїв з електропостачанням, а також невирішеної проблеми із забезпеченням міста Басра питною водою. Цього тижня акції протесту переросли в сутички з поліцією. Крім того, групи невідомих стали скоювати напади на будівлі органів місцевої влади з метою спалити їх.

За кілька днів зіткнень загинуло вже не менше 12 осіб, ще близько 100, з котрих 18 - силовики, були поранені. Тим часом прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді розпорядився провести розслідування у зв'язку з заворушеннями в місті Басра, передає інформагенція Reuters. Він прагне дізнатися, чому правоохоронці «не виконали свій обов'язок» щодо захисту державних будівель.

Нагадаємо, у кінці серпня у місті Басра на півдні Іраку забрудненою водою отруїлися 18 тисяч людей, існує ризик виникнення епідемії холери.

Джерело: Deutsche Welle