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Ізраїль виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ізраїль виявив у терористів ХАМАС зброю з Північної Кореї
фото ілюстративне

Північна Корея традиційно спростувала твердження про передачу зброї, назвавши «брехнею Заходу»

Армія оборони Ізраїлю виявило у терористів ХАМАС зброю, ймовірно, північнокорейського виробництва. Про це повідомляє видання американське видання NK News, а також пресслужба ЦАХАЛ.

На фотографіях, опублікованих 11 жовтня на сторінці пресслужби ЦАХАЛ в соціальних мережах, солдати вказують на ряд ракетних снарядів, принаймні один з яких, можливо, був вироблений в Північній Кореї.

Подібні фотографії також опублікував воєнний кореспондент ізраїльського інформаційного агентства Ynet.

«Північна Корея виробляє широкий спектр реактивних гранат для РПГ-7. Експортовані ракети часто помічають з характерною червоною смугою, що позначає боєголовку», – сказав Юст Оліманс, автор книги «Збройні сили Північної Кореї» і постійний дописувач NK Pro, зазначивши, що її варіант F-7 можна знайти в кількох близькосхідних країнах з «колишніми зв'язками з КНДР». 

Північна Корея традиційно спростувала ці твердження, назвавши «брехнею Заходу».

Нагадаємо, вранці 7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль. За п’ять годин після атаки премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу випустив звернення до громадян, у якому заявив, що йде «не операція, не ескалація, це війна».

Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху.

Військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно. 

До слова, у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоб забезпечити можливість надавати військову підтримку Ізраїлю та Україні одночасно. 

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Теги: Ізраїль війна Північна Корея

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