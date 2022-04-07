Літак Медведчука успішно служить на захист України – Данілов

Літак був заарештований згідно з рішенням РНБО щодо запровадження санкцій проти Медведчука

Літак кума президента РФ Віктора Медведчука, який переховується від українських правоохоронців, успішно служить на благо України. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook.

«Хочу всіх запевнити та заспокоїти: повітряна брама столиці на надійному замку, повз наші Сили Оборони і бджола без дозволу не пролетить. Але це не все. Маю ще одну добру новину – майно зрадника Медведчука вже працює на захист України. У випадку, якщо рашисти не облишать своїх суїцидальних намірів, приватний «борт» Путніського кума першим «героїчно» зустріне своїх російських друзів, надійно блокуючи злітно-посадкову смугу. Все буде Україна», – написав Данілов.

Він також додав, що літак вчасно був заарештований згідно з рішенням РНБО України щодо запровадження санкцій проти Медведчука.

Нагадаємо, стало відомо, що поліція арештувала активи дружини кума Путіна – Оксани Марченко.

Нагадаємо, народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук, який перебував під домашнім арештом, втік 27 лютого.

Згодом з’ясувалося, що президент рф володимир путін розпочав розслідування щодо можливого розкрадання коштів, виділених на створення «п’ятої колони» – проросійської агентури в Україні. Є підстави вважати, що один лише Віктор Медведчук привласнив близько 1 млрд доларів з виділених коштів.

В середині березня у Медведчука знайшли золотий вагон – копію вагонів компанії «Pullman», яка виробляє люксові автомобілі та залізничні вагони вартістю $ 2,5 млн.



